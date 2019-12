Wereldtemperatuur | Update november 2019

DATA - Het feest van het licht, dat heet Kerst ook wel. Dat geeft in Australië dit keer toch een heel ander gevoel, met al die branden.

Intussen is het in Nederland weer gewoon een bovengemiddeld warme maand. En dus geen witte Kerst of schaatsplezier in het vooruitzicht.

In ons overzicht is 2019 hard op weg het op een na warmste jaar te worden sinds start metingen. Maar laat dat uw feestdagen niet bederven.





Voor de stille momenten tijdens de feestdagen hier twee artikelen over tipping points. De opwarming kan straks plots een stuk sneller gaan en nog moeilijker terug gedraaid worden.

Ook leuk voor bij het Kersteten trouwens, is dit staatje. Iedere keer aan het eind van een maand wordt de gemiddelde temperatuur van die maand vergeleken met het langjarige gemiddelde. Alleen… dat langjarige gemiddelde schuift steeds op. Iedere tien jaar wordt het bijgesteld. Waardoor het steeds lijkt alsof een maand maar iets warmer is dan “normaal”. Maar dat normaal is dus niet meer normaal. De huidige referentieperiode is 1991-2010. In 2021 schuift het dus weer op.



Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut4 (4.6), NCDC (NOAAGlobalTemp v5), Copernicus ERA5 en JMA.

We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.