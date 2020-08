Wit-Rusland: potentaat in de penarie

Foto door Marco Fieber

ACHTERGROND - Het leven van president Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland is niet altijd makkelijk. Voor het eerst in zijn 26 jarige termijn als de president en dictator van het Oost-Europese land heeft Loekasjenko te maken met een flinke uitdaging in de verkiezingen. Tot nu aan toe wist de president op klassieke wijze eventuele tegenstand uit de weg te ruimen en de uitslag van hogerhand te vervalsen.

Ook dit jaar deed Loekasjenko alles volgens het draaiboek: hij diskwalificeerde de populairste tegenkandidaten, sloot een aantal lastige politieke opponenten op en maakte kritische journalisten monddood: de perfecte opmaat naar een deskundig georkestreerde verkiezing. Aanstaande zondag gaan de Wit-Russen opnieuw naar de stembus. Deze keer lijkt alles echter niet zo gladjes te lopen voor de autocraat.

Tegenstand

Loekasjenko mag wel een ervaren despoot zijn, maar zijn oppositie is ook niet voor één gat te vangen. Nadat de populaire criticus Sergej Tichanovski, samen met andere critici, onder nevelige omstandigheden werd gediskwalificeerd en opgesloten, besloot zijn echtgenote Svetlana in te springen als presidentskandidaat en in een verbluffend tempo de benodigde handtekeningen te verzamelen.

In tegenstelling tot andere presidentskandidaten werd Svetlana Tichanovskaja niet gediskwalificeerd of gevangen gezet. Misschien dat Loekasjenko dacht dat een onbekende vrouw geen serieuze dreiging zou vormen voor zijn herverkiezing. Bovendien heeft zelfs een georkestreerde verkiezing een tweede stem nodig.

63.000 mensen

Wat een mooie schertsverkiezing had moeten zijn, pakt toch anders uit voor Loekasjenko. Vorige week kwamen in de hoofdstad Minsk naar verluid 63.000 Wit-Russen bijeen om hun steun voor Tichanovskaja te betuigen en hun ontevredenheid met de huidige president te uiten. Nog nooit kreeg de oppositie zoveel man op de been.

Ook in het buitenland wankelt Loekasjenko’s positie. Daar waar Poetin en Loekasjenko voorheen het relatief goed met elkaar konden vinden, is de relatie tussen de twee despoten de afgelopen verslechterd: nu Loekasjenko keldert in de peilingen, speelt hij in op anti-Russische sentimenten en beschuldigt zijn buurland van politieke manipulatie.

Daarnaast zorgen dalende olieprijzen ook voor diplomatieke wrijving. Voorheen kon Wit-Rusland nog rekenen op coulante oliedeals met het Russische staatsbedrijf Gazprom, maar nu de marktprijs van olie keldert, maakt Wit-Rusland plots verlies op deze deals.

Corona

Bovenop algemene ontevredenheid en buitenlandse twisten, grijpt ook nog eens een besmettelijk virus om zich heen. Wit-Rusland doet het befaamd slecht in de statistieken, terwijl het aantal reële besmettingen vermoedelijk nog veel hoger ligt. Dit alles zorgt alleen nog maar voor meer binnenlandse kritiek en wanorde.

Daarnaast zaait Loekasjenko verdere chaos met zijn erratische of domweg bespottelijke uitspraken. Zo beweerde de president laatst dat hij het coronavirus had opgelopen, maar hier zomaar van was genezen. Eerder prees hij wodka en sauna’s aan als wondermiddel tegen het virus.

Fraude

Dat Loekasjenko met zijn acties een grote meerderheid van de bevolking in het harnas heeft gejaagd, wil niet betekenen dat hij de presidentsverkiezingen ook verliest. Zoals een kundig dictator betaamt, heeft president Loekasjenko controle over de stembureaus, de media en de veiligheidsdiensten.

Toch gaat ordinaire verkiezingsfraude niet zonder consequenties. Voor de gemiddelde inwoner van Wit-Rusland is het overduidelijk dat Loekasjenko bij een eerlijke stembusgang het onderspit zal delven. Een georkestreerde overwinning voor Loekasjenko leidt hoe dan ook tot massaprotesten en verder reputatieverlies.

Dat zou niet voor het eerst zijn. Tien jaar terug gingen de verkiezingen ook gepaard met geweld en arrestaties nadat de oppositie in grote getalen bijeenkwam om te demonstreren tegen de electorale schertsvertoning. Deze bloedige onderdrukking had destijds internationale sancties als gevolg.

Aangeschoten wild

Net als in een liberale democratie, is ook in een dictatuur een aanzienlijke groep mensen nodig die de status quo steunt. Hoewel een dictator niet snel het veld zal ruimen naar aanleiding van een stembusgang, zijn ze wel afhankelijk van de politieke passiviteit van de “gewone burger”.

De geschiedenis leert dat zodra deze gewone burger zich voegt bij de bestaande oppositie, het heel snel afgelopen kan zijn met een dictator. Zo ook hoort Loekasjenko zich niet rijk te rekenen: naarmate de economie en de coronasituatie verslechtert in het land, zullen ook Loekasjenko’s bondgenoten gaan twijfelen.

Ondanks aanrukkende pantsertrucks en massale arrestaties, groeit de oppositie met de dag. Naar verwachting zal deze tegenstand alleen maar groeien na verkiezingsfraude. Dat leidt uiteindelijk tot de vraag hoelang Loekasjenko nog met ijzeren vuist kan regeren nu zelfs een trouwe bondgenoot als Rusland haar handen van de president aftrekt.

De politieke problematiek in Wit-Rusland doet ergens denken aan een simpele doch krachtige stelling van filosofe Hannah Arendt: geweld is goed in staat macht te breken, maar kan onmogelijk macht scheppen. Zo ook kan Loekasjenko zijn oppositie breken wat hij wil; de publieke steun voor zijn presidentschap is hij waarschijnlijk voor altijd kwijt. Alexandr Loekasjenko is aangeschoten wild.