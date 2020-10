Een Perzische "speerdrager": reliëf uit Sousa, nu in het Louvre in Parijs.

COLUMN - Mooie foto hè, hierboven. Dat vond een mevrouw uit Italië ook. Ze was een boek aan het maken over de geschiedenis van Perzië en wilde deze foto daarin graag gebruiken. Dus ze mailde me en ik stuurde haar het digitale bestand. Daarna nam ze nog wat andere foto’s af en uiteindelijk stuurde ik haar een factuur voor de tijd die ik had besteed aan het zoeken naar de bestanden. Niets ingewikkelds, geen groot bedrag. Iedereen tevreden.

Tot de bank me schreef.

Verdachte transactie

De bank had een betaalopdracht gekregen uit het buitenland en wilde wat informatie ontvangen. Het betrof namelijk een betaling met de vermelding “nine photos of several Persia-related themes”. Perzië! Iran! Hóógst verdacht natuurlijk. En dan gaat het ook nog om fotografie die maar een paar tientjes kost. Dat maakte dit tot een zéér verdachte transactie.

Wat er aan de hand was, staat hier beschreven. Het komt erop neer dat de bank met een reeks zoekwoorden digitaal speurt naar alles wat een verdachte transactie kan zijn. De aanname is daarbij dat mensen zulke betalingen zelf aangeven met woorden als “verkoop heroïne”, “Revolutionaire Garde” of “wapens”. Het systeem is absurd en iedereen weet het. Al zolang dit soort digitale sleepnetten worden geworpen, gebruikt iedereen met familie in Iran of met wetenschappelijke contacten trefwoorden als “bloemetjes”, “drop en pindakaas” of “Luxemburg”. Ofschoon ik geen ervaring heb op crimineel gebied, vermoed ik dat ook criminelen op deze manier het systeem ontwijken.

Hoe de politie crimineel geld wel moet opsporen weet ik ook niet, maar dit is in elk geval niet de manier. Het is overigens ook een van de methoden waarmee inlichtingendiensten informatie vergaren; ik heb weinig illusies dat mijn eigen blog wordt gevolgd omdat ik weleens schrijf over Iran, Soedan en Syrië.

Wie de onderliggende initiator

De bank stelde enkele in kreupel Nederlands gestelde vragen, zoals “Wie de onderliggende initiator en uiteindelijke begunstigde van de gelden?”

Je zou verder denken dat als een bank klanten lastigvalt met een vraag over een verdachte transactie, de bank het zo makkelijk mogelijk maakt een antwoord te geven; een invulformulier met envelop naar een antwoordnummer bijvoorbeeld. (Stel, er zou echt een serieuze kwestie te bespreken zijn, dan zou ik waarde hechten aan het briefgeheim.) Maar niets van dit alles. Om de antwoorden te mailen, moest ik de vragen nog overschrijven ook.

Merk op dat het antwoord op de vragen 4 en 5 al bekend was. De laatste vraag was welbeschouwd idioot:

Heeft de betaling direct of indirect belang bij Iran, Soedan, Syrië, Cuba, Noord-Korea of de Krim-regio van Oekraïne?

Ik zou niet weten hoe een betaling een belang kan hebben, direct of indirect. Aannemend dat dit de zoveelste kreupele formulering was, en dat het “Team Specials” van de “Afdeling Response” van mijn bank in feite wilde weten of Iran bij deze transactie belang had, is het antwoord natuurlijk volmondig ja. Educatie is het collectieve bezit van de mensheid en als de mensheid collectief verstandiger wordt, profiteert Iran daar indirect ook van mee. Doordat Italianen beter op de hoogte raken van de rijkdom van de Perzische cultuur, profiteert Iran zelfs direct.

Om energievretend gedoe met semi-geletterde bankiers te vermijden, heb ik dat antwoord niet gegeven. Ik had al eerder besloten weg te gaan bij de ING.