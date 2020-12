Tussentijd | Queen of Winter, Throned

VIDEO - Tja, sorry jongens, ik heb nou eenmaal meer liedjes over de winter dan specifiek over kerst. De meeste zijn ook niet erg vrolijk en kerstig. Ik hoop dat jullie me vergeven.

Het goede nieuws: ik zie nu dat Cradle of Filth (jullie mogen zelf kiezen om al dan niet een verwijzing naar het kerstfeest in de bandnaam te zien) hier nog nooit is langsgekomen op Sargasso. Deze schandelijke omissie maken we bij deze goed, en Queen of Winter, Throned is denk ik wel het allerbeste liedje dat ze hebben. U kunt dus het volume opendraaien, op play drukken, rustig uw ogen sluiten en 10 minuten genieten. Dan is het nog slechts 20 minuten tot het volgende artikel! Yo, ho, ho…