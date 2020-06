Triest record

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

COLUMN - In eerder artikelen in april gaven we een indruk hoe het coronavirus haar verwoestende werk deed ten opzichte van griep of andere besmettelijke (infectueuze en parasitaire) ziektes in het verleden. Het zag er toen al (27 april) rampzalig uit, hoewel er nog twee jaren waren waar griep én overige besmettelijke ziektes fataler bleken:

Het coronavirus COVID-19 verdringt andere besmettelijke ziektes. Dat was onze waarneming in een eerder artikel.

Inmiddels is het al zo ver. Met 4475 overledenen (bron RIVM t/m 26 april) overtreft het coronavirus in de statistieken het aantal jaarlijkse griepdoden (gemeten over 1950 tot en met 2018). Het dichtst in de buurt komen de jaren 1951 en 1953 met respectievelijk 1608 en 1579 aan griep overleden mensen.

Het bijbehorende plaatje zag er toen zo uit (aantal aan COVID-19 overledenen was 4475):

Afgelopen vrijdag meldde de RIVM dat het aantal aan COVID-19 overleden mensen de grens van 6000 was gepasseerd.

Het plaatje ziet er nu, per maandag 8 juni, zo uit:

Het coronavirus heeft ruim 4800 meer overledenen tot gevolg dan de griep in 2018. En bijna 1480 meer doden dan het totaal aantal mensen dat aan griep én andere besmettelijke ziekten in 1951 overleden.

Een intriest record. En dan te bedenken dat het einde nog niet in zicht is en er ook nog een kans is op een zgn. ‘tweede golf’. Ook moeten we nog afwachten hoe het zal gaan met de besmette mensen, die nu nog geen of erg milde klachten hebben.

Enige hoop kunnen we putten uit de sterk verminderde groei van het aantal in ziekhuizen opgenomen mensen, evenals de afnemende groei van het aantal overledenen. Dit is het resultaat van de afgelopen week:

Nu nog het aantal besmettingen omlaag.