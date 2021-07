Trap er niet in.

COLUMN - Hallo Twitter.

Ik heb er een tijdje over nagedacht, en er een hoop over gelezen, en ik wil toch wat kwijt over de motie van @SylvanaBIJ1.

Waarschuwing: ik ga de genuanceerde lul uithangen. En omdat ik dit medium een beetje ken, snap ik dat dat betekent dat iedereen en zijn moeder tot elkander komt en zegt “o ja, zo kun je het ook bekijken.” Het zij zo.

De inhoud:

In grote lijnen is het een prima motie: de strategie van het kabinet deugt niet, sturen op IC-capaciteit i.p.v. het voorkomen van besmettingen zorgt voor onnodig verlies van levens en onnodig (chronisch) zieken. Dit is in lijn met een eerdere motie van BIJ1 en VOLT, die ook door een aantal andere partijen werd gesteund (behalve BIJ1 en VOLT stemden ook PvdA, SP, GroenLinks, BBB voor die motie). Die steun ontbrak nu.

De angel? Ik kan niet in de hoofden van anderen kijken, maar volgens mij zit die er in dat deze motie impliceert dat alle 30k+ doden en zieken gevolg zijn van de gevoerde strategie. En dat is natuurlijk niet zo. Ook een land als Nieuw-Zeeland dat vol inzet op voorkomen van ziekten kan niet voorkomen dat er toch mensen ziek worden, en sterven.

Zorgt een strategie die zich richt op het voorkomen van besmettingen voor minder zieken en doden? Ja, dat is gewoon een feit. Mag (zelfs: moet) de Kamer de regering daar op aanspreken? Ja, wat mij betreft wel. Maar vanwege bovenstaande snap ik heel goed dat partijen huiverig zijn hun naam onder deze motie te zetten, i.v.m. overdreven cijfers. Dat is best verdedigbaar.

Waar het mis gaat is hoe vervolgens iedereen van alles wordt aangewreven hier op Twitter. Dat gedaan wordt (ook door Rutte trouwens) dat @SylvanaBIJ! hier iets verschrikkelijks en onbeschaafds doet. Ga toch weg, het ergste waar je haar van kan betichten is een stukje overdrijving.

En dan de andere politieke partijen, die nu niet steunen, die zouden laf zijn, of uit zijn op de macht, of ingekapseld, niets “mogen” van de politieke leiding i.v.m. de formatie, weet ik wat. Of ze hadden gewoon geen zin om een motie te steunen vanwege bovengenoemde overdrijving?

Ondertussen leidt dat allemaal af van waar het om gaat: de corona-strategie van deze regering is beroerd en zou veel meer gericht moeten zijn op preventie. Overigens kun je ook dan nog een discussie voeren hoe streng je dat door voert. Volksgezondheid moet leidend zijn. Maar we zien ook dat door de lockdown depressies, zelfmoorden en kindermishandeling toeneemt. Dat is óók volksgezondheid. Die belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen: hoeveel mishandelde kinderen zijn het voorkomen van een chronische long-covid waard?

Ik heb echter weinig illusies over de mate waarin dit soort vraagstukken leidend zijn voor het beleid. Ik heb eigenlijk nog zelden dit soort gezondheidsafwegingen voorbij zien komen, hoogstens in de discussie rondom de heropening van de scholen. Terwijl het hierom zou moeten gaan, in plaats van wat nu uit de regering komt: hoera, iedereen kan op vakantie, mondkapjes kunnen af (inclusief deerniswekkend liedje) en ga allemaal maar lekker de club in de dag na je prik.

Anyways, mijn 2 cent. Laten we ons niet te veel afleiden van de kern: 1) het Covidbeleid in Nederland is beroerd, en 2) Rutte leidt de aandacht af van zijn falen door weer te zeuren over de toon.

Trap er niet in.

Nog 2 dingen.

1: de framing van Rutte, dat Sylvana ook de medewerkers in de zorg aanviel, was smerig. Dat is op geen enkele manier het geval.

2: het zou super interessant zijn als een wetenschappelijk onderzoek wat scenario’s uit zou kunnen werken: het huidige beleid, helemaal indammen, en wat dingen daar tussenin. En dan kijken naar aantal doden, chronisch zieken, maar ook andere zaken zoals zelfdodingen, psychische klachten, negatieve kanten van een (langdurige en heel strenge) lockdown. The good and the bad.

Niet als stok om nu iemand mee te slaan, maar om een volgende keer betere beslissingen te kunnen nemen, bij een pandemie.



Deze column is een hier en daar aangepaste versie van dit eerder verschenen Twitter-draadje.

Voor de volledigheid: hierboven werden twee moties genoemd. De motie waar de ophef over ontstond luidde:

MOTIE VAN HET LID SIMONS, Voorgesteld 14 juli 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet heeft beaamd dat in de beleidsstrategie met betrekking tot corona is gekozen voor het «gecontroleerd laten uitrazen» van het virus;

constaterende dat «gecontroleerd laten uitrazen» betekent dat het virus zich dient te kunnen verspreiden zolang als de ic-capaciteit dit toelaat, met groepsimmuniteit als bijgevolg;

constaterende dat niet het zo veel mogelijk indammen en het voorkomen van besmettingen het doel van de beleidsstrategie is;

constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt;

constaterende dat deze strategie de economie, werkende mensen, mensen uit risicogroepen, jongeren en vele anderen enorme fysieke, financiële en mentale schade heeft toegebracht;

constaterende dat het kabinet door deze strategie niet in staat is geweest het virus in te dammen en we in een vierde besmettingsgolf zijn beland;

keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af;

roept de regering op, met deze strategie te breken, en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd verworpen met 1 stem voor een 148 tegen (Fractie Den Haan – 1 stem – was afwezig)

De motie van 22 april 2021 (in gewijzigde vorm ter stemming gebracht op 29 april), waar geen ophef over was en die ook door andere partijen werd gesteund luidde:

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN DASSEN Voorgesteld 29 april 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit Wob-stukken blijkt dat het kabinetsbeleid sterk geënt lijkt op het opbouwen van «kuddeimmuniteit» via zoveel mogelijk infecties;

overwegende dat deze strategie niet heeft geleid tot de gewenste «kuddeimmuniteit», vele (langdurig) zieken en doden heeft gemaakt en de economie juist hard heeft geschaad;

verzoekt de regering, te breken met deze strategie, en indammen van het virus tot doel van het beleid te maken, en gaat over tot de orde van het dag.

De motie werd verworpen met 31 stemmen voor en 119 stemmen tegen.