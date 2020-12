Toen en nu | De kerststal

Toen:

Sargasso 22 december 2007: Oorlog tegen Kerst bereikt Europa.

In de Verenigde Staten is een soort proxy oorlog gaande. Een groep conservatieven zien overal spoken opduiken en denken dat men massaal een oorlog tegen Kerst aan het voeren is.

(…)

Maar kort samengevat komt het er hier op neer. Klimaatveranderinggelovers zeggen dat mensen de oorzaak zijn, dat nieuwe kinderen dus niet gewenst zijn, dat het Kerstfeest over geboorte gaat en dat Kerst dus eigenlijk verboden zou moeten worden

Toen:

Sargasso 19 december 2016: Quote du Jout | Kerststalletje.

De gemeente Holsbeek (België) vond het stadhuis geen plek voor een religieuze uiting. (…) de rechtse N-VA zag een mogelijkheid om er een slaatje uit te slaan en verklaarde dat het alleen om het paaien van moslims ging.

(…)aan dat hele gedoe rond het kerststalletje is geen moslim te pas gekomen, maar “bepaalde media” slagen er toch weer in hen de schuld in de schoenen te schuiven.

Nu:

VRT.be 14 december 2020: Moderne kerststal in Wilsele zorgt voor commotie.

Moderne kerststal in Wilsele veroorzaakt ophef: “Dat is geen kerststal, daar kweek ik tomaten in”

Borne boeit 16 december 2020: Toch geen kerststal in Hertme.

Voor de Kerststalgroep wel even slikken, want nooit eerder in de afgelopen 61 jaar werd de traditie onderbroken. Maar ook daar overheerst het realisme. Frans Schabbink van de werkgroep: “Het is niet anders, de gezondheid gaat voor alles nu. Ik zeg maar zo: tanden op elkaar, even schudden met de kop en doorgaan!”

1limburg.nl 17 december: Het traditionele uitje dat wél nog kan: de kerststal.