Surrealistische Russische Censuur

In Rusland is het woord “oorlog” verboden in alle uitingen. En protesteren tegen de huidige oorlog die Rusland in Oekraïne voert al helemaal.

En zoals dat tegenwoordig gaat in Rusland, handhaven ze dat heel hard. Maar goed, als je het woord “oorlog” niet mag noemen, verzin je wat anders. Zo ontstaat er een surrealistische “oorlog” tussen de mensen die wel willen protesteren en de autoriteiten.

Alhier gevat in een paar tweets.



In den beginne mocht dit dus niet meer:

#Russia Armed mask policemen arrested this old lady for holding up a paper with sign of peace on it. The sign actually reads “no to war”#Ukraine #worldwar3 #UkraineRussie pic.twitter.com/4KGOo5v3bp — Mr Qwekhu New Prince (@NewQwekhu) February 24, 2022

Maar goed, met een beetje creativiteit kan je het Russische “No to war” (нет войны) ook vervangen door drie en vijf sterretjes.

Helaas:

Dmitry Reznikov got arrested in Russia for holding this sign – 3 asterisks followed by 5, code for "нет войн" meaning "no to war". Interestingly, the opposite, 5 asterisks followed by 3, is also an anti-gov slogan in Poland. It means "jebać PiS" (fuck PiS – the party in power). pic.twitter.com/Rb8u91NeZp — YIMBY Poland 🇵🇱🥟 (@YIMBYPoland) March 22, 2022

Nou, dan maar een papiertje omhoog houden met “twee woorden” in het Russisch?

Sorry:

Moscow Police fined Marina Dmitrievna 20,000 rubles ($187) for holding a sign reading "two words" (hinting at нет войне, "no to war"). She was found to be in breach of laws governing protests.

Even hinting at opposition to the war is criminalized in Russiahttps://t.co/QZXMknf7HM — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 21, 2022

В Москве активистку Марину Дмитриеву оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за пикета с плакатом «Два слова». Девушку признали виновной в нарушении правил проведения массового мероприятия. Марина Дмитриева на Манежной площади / Фото: «Активатика»https://t.co/H1dP6NV2Rt pic.twitter.com/6z4MhZvJrf — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 21, 2022

Jeemig, dan maar een leeg papier proberen:

Nope:

Protests grow in Russia where they are being arrested for holding blank paper signs – pic.twitter.com/sLCQxXFGSk — Florian Witulski (@vaitor) March 13, 2022

Nou zouden ze nog kunnen proberen alleen nog maar te doen alsof ze een papier vasthouden. Maar dat mocht ook in 2014 al niet meer (onterecht als huidig protest gemeld, zie reacties).

Arrested in Russia for “holding invisible anti-government banners” – verbatim from the detention protocols pic.twitter.com/Q9TmImKtRd — eka tkeshelashvili (@tkesho3) April 29, 2022

En dan in Nederland durven roepen “je mag ook niets meer zeggen!”