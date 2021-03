In Nederland is het thema van de Internationale Vrouwendag: Invloed met impact. Dat moet breed worden gezien, maar wij focussen op een niet onbelangrijk detail: Stem op een vrouw.

Om een eventuele discussie meteen van wat mannelijk chauvinisme te ontdoen: jawel, u kunt ook stemmen op een boer, op een (voormalig) politiechef, op een verpleegkundige, op welke beroepsuitoefenaar dan ook.

Maar in een land waar nog altijd meer vrouwen (50,32%) dan mannen (49,68%) leven en slechts 31 procent van de Tweede Kamerzetels bezet worden door een vrouw, mag er wel enige aandacht naar een ‘evenredige vertegenwoordiging’ uitgaan. Het is niet zo gek dat er een 50 – 50 verhouding wordt bepleit.

Ook omdat het bij de komende verkiezingen kan. Volgens ‘Stem op een vrouw’ staan er meer vrouwen dan ooit op de kieslijsten. Nu is 35% van de 1046 kandidaten een vrouw, dus het moet mogelijk zijn op 15, 16 en 17 maart 75 vrouwen de Kamer in te stemmen.

De organisatie heeft bij 26 partijen de vrouwelijke kandidaten er uit gelicht, te vinden via deze link. Er doen echter 37 partijen mee, dus wij hebben de rest er bij gezocht. Onderaan dit artikel een overzicht van het aantal vrouwelijke kandidaten.

Overigens teleurstellend dat maar 10 van de 37 partijen een vrouwelijke lijsttrekker hebben. Maar goed, het gaat om wie een uitstekende politica is of kan zijn. In het kader van de Internationale Vrouwendag willen we van u weten: welke vrouwelijk kandidaat moet beslist in de Tweede Kamer.

Ik maak mijn persoonlijke voorkeur al bekend: Renske Leijten. Dik ervaren politica, die met de toeslagenaffaire heeft bewezen wat ze aankan. Mede vanwege het behaalde resultaat in dit dossier verdient ze een hoge score voorkeurstemmen.

Als nieuwkomer: Sylvana Simons. Ondanks alle bagger die ze voortdurend over haar heen krijgt, weet ze stand te houden en heeft inmiddels in de Amsterdamse gemeenteraad, als eenmensfractie, bewezen toch dingen voor elkaar te kunnen krijgen.

Ga me niet uitleggen waarom u mijn keuze niet deelt, maar kom met uw eigen vrouwelijke kandidaten. En wie zou uw voorkeur hebben om de vrouwelijke stuurman van dit land te worden? Wie weet kunnen we zo tot een Sargasso-lijst komen, die als stemadvies voor het publiek kan dienen.

Tot slot het beloofde overzicht. Het totaal aantal kandidaten per partij, het aantal vrouwelijke kandidaten (vr) en de partijen die een vrouwelijke lijsttrekker hebben.