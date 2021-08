Schimmige formatie

COLUMN - De Tweede Kamer onderbreekt haar zomerreces om morgen met het kabinet te debatteren over de recente ontwikkelingen in Afghanistan en over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Er ontbreekt nog een belangrijk onderwerp op de agenda: de kabinetsformatie. In een brief van 11 augustus heeft PVV fractievoorzitter Wilders daar wel om gevraagd, maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil zo’n debat pas voeren als het eindverslag van informateur Hamer op tafel ligt.

Op de website van de Tweede Kamer is de brief van Wilders niet te vinden. Wel een brief van de Kamervoorzitter aan mevrouw Hamer. De voorzitter verzoekt mevrouw Hamer “de Kamer te berichten over de stand van zaken van de kabinetsformatie en daarbij aandacht te besteden aan de planning en zo mogelijk uw verwachting van het verdere verloop van het proces.”

Waar kunnen we de stemmingsuitslag vinden waaruit blijkt dat een meerderheid pas een debat wil als het eindverslag er is? Welke meerderheid is dat?

Er is geen stemming geweest zoals we dat gewend zijn, want de Tweede Kamer is immers op reces. Dus moet dat ‘meerderheidsbesluit’ op een andere manier tot stand zijn gekomen. Mogelijk heeft de voorzitter alle fractievoorzitters gebeld (of gemaild)en de stemming gepeild.

Dat zou een uitslag kunnen opleveren, vergelijkbaar met het stemmen met handopsteken. Hierbij telt één hand per partij voor de gehele fractie. Stelt dat de partijen van het huidige (demissionaire!) kabinet (VVD, D66, CDA en CU) tegen het verzoek van Wilder waren, dan is dat al een meerderheid (78 stemmen).

Daarbij doet zich wel het eigenaardige feit voor dat de stemmen van Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Dennis Wiersma (beiden VVD) en Steven van Weyenberg (D66) eigenlijk ongeldig zijn. In hun geval is er sprake van een ongrondwettelijke situatie dat ze Kamerlid én lid van het kabinet zijn.

De formatie kan nog wel even duren, dus die situatie moet de wereld uit. Renske Leijten (SP) roept de heren en dame dan ook op hun Kamerzetel op te geven.

Ondertussen vechten de partijen die hoogstwaarschijnlijk kabinet Rutte IV gaan vormen op hun manier de formatie in het openbaar uit. Kaag wil geen CU, CDA vindt dat onprofessioneel, maar willen geen ‘links blok’.

Maar een debat dat ook door de kiezer gevolgd kan worden en publicatie van het huiswerk dat Rutte en Kaag nu toch af hadden moeten hebben, dat wordt ons allen onthouden. In aanmerking genomen dat het demissionaire kabinet door regeert terwijl de controlerende Kamer met reces is, leven we in een land met steeds minder in plaats van meer democratie.

En in dat land wil Rutte wel leven…