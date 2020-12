Ruttes laatste Catshuisoverleg?

Vandaag wordt natuurlijk reikhalzend uitgekeken de uitkomst van het Catshuisoverleg over het eindverslag van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Dat werd vorige week donderdag gepresenteerd.

Op de persconferentie na de ministerraad afgelopen vrijdag werd aan Rutte gevraagd of dit tot het aftreden van het kabinet gaat leiden. Al was het maar als symbolisch gebaar. Vergelijkbaar met het aftreden van kabinet Kok II. Dat trad af na het vernietigende NIOD-rapport over de val van Sebrenica.

Wim Kok diende het ontslag in 29 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het handelde demissionair lopende zaken af.

Rutte III heeft nog 85 dagen te gaan tot de verkiezingen. Onder de lopende zaken valt nu de corona-crisis. Bovendien wachten de gedupeerden van de toeslagenaffaire op een vlotte en passende afhandeling. Van een symbolisch gebaar worden ze niet wijzer.

Ruttes verantwoordelijkheid

Ook is de vraag hoe zwaar de verantwoordelijkheid van Rutte zelf moet worden gewogen. En wel op twee punten: transparant kabinetsbeleid en ingrijpen zodra er zaken ernstig misgaan.

In het eindrapport van de commissie Van Dam wordt gewezen op de rol van Rutte in 2013. Als voorzitter van een ministeriële commissie voor rijksbrede aanpak van fraude. Rutte vult die rol op een actieve wijze in, aldus het rapport.

Rutte zei tegen de commissie dat “de nadruk die de ministeriële commissie legde op de harde aanpak van fraude, ertoe kan hebben geleid dat bij mensen in de uitvoering het gevoel is ontstaan dat zij daarbij over grenzen konden gaan”.

Het hard beleid dat de Belastingdienst voerde, vloeide dus voort uit de politieke wens fraude harder aan te pakken. Het is niet gek dat Rutte hier enige verantwoordelijkheid mag worden toegedicht.

Rutte weet weinig

Tegenover de commissie verklaarde Rutte pas in 2019 kennis kreeg van de ernstige gevolgen van het toeslagenbeleid. “Ik had kunnen ingrijpen als ik ervan wist. Ik wist het voor 2019 niet.”

Toch merkwaardig, want al in 2014 waren er signalen dat mensen in problemen raakten. In de Tweede Kamer werd een motie van Tjitske Siderius (SP) verworpen, waarin werd gevraagd om een onafhankelijke instantie hiernaar onderzoek te laten doen.

24 september 2014 Motie van Siderius. Verworpen:

Voor: SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman

Tegen: VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, Van Vliet

Het beleid werd voortgezet, de problemen hielden aan. Het frauduleus handelen van kinderopvangorganisatie De Parel werd de ouders verweten en zij moesten toeslagen terugbetalen. Twee moties die tot doel hadden eert een rechtszaak af te wachten en een coulantere afhandeling toe te passen , haalden het in 2016 ook niet

Motie Ulenbelt en Siderius (beiden SP) verzoekt de regering, de terugvordering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst op te schorten totdat er een definitieve uitspraak gedaan is in de rechtszaak over De Parel.

Motie verworpen:

Voor: SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, Groep Bontes/Van Klaveren, Groep Kuzu/Öztürk, PvdD, 50PLUS, Klein

Tegen: VVD, PvdA, SGP, Houwers, Van Vliet

De andere motie van Ulenbelt en Siderius verzoekt de regering, bij de ouders die slachtoffer zijn geworden van frauduleus handelen van kinderopvangorganisatie De Parel de ten onrechte niet-betaalde ouderbijdrage te innen en de rest van de terugvordering van de kinderopvangtoeslag kwijt te schelden.

Verworpen:

Voor: SP, PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, Groep Kuzu/Öztürk, PvdD, Klein

Tegen: VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS, Houwers, Van Vliet

Ruttes geheugen faalt

Ook al vliegen de memo’s en aantekeningen door de ministeriële burelen, Rutte weet van niks. Zijn eigen departement heeft alle moeite gedaan alle relevant stukken boven water te krijgen en die aan de commissie Van Dam te overhandigen. En wat gebeurde? We citeren het rapport Van Dam:

“Daarnaast heeft het ministerie van AZ op vordering van de commissie stukken geleverd waarop opmerkingen van minister-president Rutte ontbraken. Ook hier heeft de commissie een brief gestuurd, die twee weken voor de openbare verhoren werd beantwoord door enkele stukken met onderstrepingen toe te sturen waarbij werd opgemerkt dat geen aantekeningen zijn aangetroffen op de stukken.

Tijdens het openbaar verhoor verklaarde de minister-president Rutte hierover:

De heer Rutte: Het is een heel klein departement (…) We hebben niet de tijd om dat allemaal op papier te gaan zetten, dus bijna alles gebeurt inderdaad mondeling.

(…) De commissie heeft met verwondering kennisgenomen van de verklaring van de minister-president dat binnen zijn ministerie vrijwel geen vastlegging plaatsvindt.”

Driemaal is scheepsrecht?

Als je niets op papier zet, hoef je het niet te onthouden en dat kan van pas komen op heikele momenten. Dat heeft Rutte ook al eens gedemonstreerd het debat over memo’s betreffende de dividendbelasting (2018 – “Ik heb er simpelweg geen actieve herinnering aan”) en vorig jaar toen hij zei “geen herinnering” te hebben aan enige memo of mededeling over de burgerdoden die vielen bij het bombardement op Hawija.

De glans is er af, zijn houdbaarheid is verstreken. Een minister-president kan zich niet tot minstens driemaal toe zich verschuilen achter een “Ik had kunnen ingrijpen als ik ervan wist”. Het land heeft niets aan een Rutte IV met een geheugen als gatenkaas. Het wordt tijd voor Ruttes laatste Catshuisoverleg.