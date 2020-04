Quote du Jour | Wizard of Oz

Corbyn is the Wizard of Oz inside the great edifice of Corbynism. Nowhere is this inadequacy exposed more brutally than with Brexit. The issue is not so much whether he has been right or wrong on the defining question of his years as leader. It is that he has been a study in powerlessness.

Er heeft al veel figuurlijke inkt gevloeid over de vraag waarom Labour onder Corbyn de verkiezingen van afgelopen december zo verpletterend verloor. Het zou aan de media-hetze hebben gelegen; centristische verraders in de eigen rangen (Blairites!); pro-Israëlische lobbygroepen; of aan de vervreemding van de partijkaders met de traditionele achterban, de werkende klasse.

Fintan O’ Toole, een van de scherpzinniger analytici van de Britse politiek, heeft echter een verklaring die zowel eleganter als omvattender is. De cruciale tekortkoming zit ‘m vooral bij Corbyn zelf; maar niet omdat ‘ie een karakterdefect heeft, of omdat ‘ie een radikalinski is met een foute politiek. Nee, het probleem volgens O’ Toole is eenvoudig dat Corbyn geen persoonlijke ambitie kent. Hij werd – min of meer per ongeluk – in een rol geplaatst die niet bij de man past.

Getuigenispoliticus

Corbyn is altijd een activist gebleven, meent O’ Toole. Hij blonk uit in wat we in Nederland ‘getuigenispolitiek’ noemen. Als backbencher was dat geen probleem, maar wie een partij wil leiden (laat staan een land hervormen), moet een machtspoliticus zijn.

Omdat Corbyn nooit de ambitie heeft gehad op te klimmen in de partijrangen en partijleider te worden, heeft hij echter nooit coalities hoeven smeden en dwars door de partijrangen heen loyaliteit hoeven kweken. Dat, aldus O’ Toole, is hem opgebroken. Hij werd op het zadel getild door een revolutionaire beweging, omringde zich met een coterie van gelijkgestemden, en is er daardoor nooit in geslaagd de neuzen binnen de partij dezelfde kant op te krijgen. Daar was Corbyn eenvoudig de persoon niet voor.

Steeds zagen we een leider die geen standpunt innam en zijn wil niet wist door te drukken als het er op aan kwam. Of het nu over Brexit ging of de antisemitismekwestie binnen de partij, Corbyn serveerde hom noch kuit, en liet het bestieren aan raden en commissies over. Vind je het gek dat de mensen in het land geen vertrouwen in Corbyn stelden?

– Fintan O’Toole, Three Years in Hell: The Brexit Chronicles, Head of Zeus, 2020