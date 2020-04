Zweedse regering onder druk om strengere maatregelen te nemen

ELDERS - Met enige verbazing en verontrusting keken buurlanden de afgelopen week naar Zweden.

Terwijl alle Europese landen een min of meer streng lock-down regime hanteerden om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en ziekenhuizen te ontlasten bleef de reactie in Zweden tamelijk relaxed. Scholen, cafés, restaurants en bioscopen blijven open en bijeenkomsten tot 50 mensen zijn nog niet verboden. Het Zweedse publiek winkelt als vanouds in dichte drommen. Met 239 doden, meer dan Noorwegen, Denemarken en Finland samen, wordt de regering onder druk gezet om strengere maatregelen af te kondigen. Maar het blijft ook nu nog bij adviezen zoals het afstand houden, het vermijden van druk openbaar vervoer, het beperken van het toelaten van klanten in winkels, het uitstellen van sportwedstrijden en trainingen en het beperken van het aantal toeschouwers.

De Zweedse regering heeft verder financiële steun aangekondigd voor bedrijven die te lijden hebben van de pandemie. En de hypotheekregels voor Zweedse banken zijn versoepeld om uitstel van betaling mogelijk te maken.

Anders

Epidemioloog Anders Tegnell van het Zweedse Instituut voor Volksgezondheid verdedigt de aanpak van Zweden. ‘We streven allemaal naar hetzelfde doel, we doen het hier alleen op een andere manier. Zweden heeft een traditie met vrijwillige maatregelen en dat heeft altijd goed gewerkt,’ zegt hij. Het lijkt er op dat Zweden, net als Nederland en het Verenigd Koninkrijk aanvankelijk ook deden, een groot belang hecht aan groepsimmuniteit. Maar Nederland en het VK hebben inmiddels strengere maatregelen afgekondigd. De Zweedse minister van Volksgezondheid vertrouwt er nog steeds op dat de Zweden de adviezen van de autoriteiten serieus nemen en zoveel mogelijk thuis blijven. De ziekenhuizen kunnen de epidemie ook nog aan, er is voldoende ruimte op IC-afdelingen. Maar er gaat wel al een petitie rond van medici en wetenschappers waarin wordt aangedrongen op strengere maatregelen om problemen in de ziekenhuizen te voorkomen. Volgens opiniepolls steunen de meeste Zweden het liberale beleid wel en houden ze vertrouwen in de autoriteiten.

Mark Travers schrijft in Forbes over het verschil in de publieke opinie tussen landen als Maleisië en Vietnam, waar weinig besmettingen zijn vastgesteld terwijl de regering daar vergaande maatregelen heeft genomen, en Zweden anderzijds waar de situatie precies omgekeerd is. In Zweden is de angst voor het virus onder de bevolking relatief klein, in Azië is bijna iedereen bang om besmet te raken. Travers suggereert dat de houding van de regering een belangrijke voedingsbron is voor angst. En in dat opzicht doet Zweden het dus goed. Of het de gezondheid op termijn ook ten goede komt kan niemand op dit moment voorspellen. Waarschijnlijk is de angst in landen met een minder ontwikkeld gezondheidszorgsysteem ook wel meer terecht dan in een land als Zweden.

De buren

Het Zweedse beleid baart intussen wel zorgen bij de buren. De beroemde brug tussen Denemarken en Zweden wordt aan Deense kant zwaar bewaakt. Finse autoriteiten en politici, die een veel strenger beleid voorstaan, denken nu ook na over de vraag of de grens in het noorden met Zweden voor de beroepsbevolking moet worden gesloten. Dit zal directe gevolgen hebben voor de Zweedse gezondheidszorg want draait in de grensregio voornamelijk op Finse gezondheidswerkers.



Almedalen afgelast

Nog een paar laatste berichten van de Zweedse radio. Het aantal doden was gistermiddag gestegen tot 282. Verder wordt gemeld:

De nieuwe, aangescherpte adviezen van de Zweedse regering hebben er onder andere toe geleid dat ’s lands grootste politieke manifestatie Almedalen op het eiland Gotland voor dit jaar is afgelast. Alle politieke partijen en veel maatschappelijke organisaties doen traditiegetrouw mee aan deze week vol politieke activiteiten. De laatste jaren kwamen er tienduizenden mensen naar dit zomerse evenement.

Duizenden Zweden hebben al ingetekend voor een Hacketon die vandaag begint onder de titel Hack the crisis. De deelnemers proberen nieuwe en snel werkende manieren te vinden om data in te zetten voor de bestrijding van het coronavirus.

De Zweedse supermarkten gaan er voor zorgen dat er per winkel een persoon aanwezig is die er op toe moet zien dat er niet te veel mensen tegelijk in de winkel zijn en dat de klanten de social distance regels in acht nemen.

Zweden is op weg naar het Nederlandse regime.