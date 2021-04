Quote du Jour | Waarom is links zo klein?

..als culturele thema’s hoog op de agenda bij kiezers staan, scoren linkse partijen slechter. In het sociaal-conservatieve blok stemmen kiezers die aan die thema’s belang hechten, op rechtse partijen als PVV, VVD en CDA. In het sociaal-progressieve blok stemmen kiezers die culturele issues prioriteren, op progressieve middenpartijen als D66.

Waarom is links zo klein? Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 haalden de linkse partijen (PvdA, SP en GroenLinks) samen 61 van de 150 zetels. In 2017 waren dat nog 37 zetels en bij de afgelopen verkiezingen bleven daar nog 33 zetels van over; dat is als je de Partij voor de Dieren en BIJ1 meerekent.

Kiezersonderzoeker Simon Otjes legt uit dat wanneer culturele thema’s de publieke discussie domineren, (sociaal-economisch) links het onderspit delft. Conservatieve kiezers zoeken dan namelijk hun heil bij rechtse partijen (van VVD t/m FvD) en progressieve kiezers kunnen bij D66 terecht. Terwijl het gros van de kiezers er eigenlijk sociaal-economisch linkse opvattingen op nahoudt.

De maatschappelijke discussie van de afgelopen twintig jaar gaat echter steeds over culturele identiteitskwesties: van islam tot zwarte piet, van dekolonisering en meer vrouwen aan de top tot symbolische transkwesties. Los daarvan dat dit speledingetjes voor hogeropgeleiden zijn waar Jan Normaal niks mee op heeft, trekt het ook de aandacht weg van sociaal-economische kwesties: de woningnood, achterblijvende lonen, onzekerheid op de arbeidsmarkt en verkapte bezuinigingen waar gemeenten mee te maken krijgen.

Links heeft dus niks te winnen bij symbolische kwesties over culturele identiteit. Maar (social) media zijn er dol op, en dus zal het nog wel even duren voordat de pendule weer de andere kant op slaat.