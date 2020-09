Quote du Jour | Waarom Trump kan winnen

De Amerikaanse politicoloog Sheri Berman becommentariëert op Social Europe het onlangs uitgekomen boek Let Them Eat Tweets: How the Right Rules in an Age of Extreme Inequality van Jacob Hacker and Paul Pierson.

Voor de verklaring van de populariteit van Trump worden net als in het geval van Europees populisme doorgaans twee factoren opgevoerd. Enerzijds is er het sociaal-economische argument (de globalisering heeft veel slachtoffers gemaakt). Anderzijds wordt gewezen op sociaal-culturele factoren (het ressentiment tegen de komst van migranten, tegen de vrouwenemancipatie en de aandacht voor minderheden in het algemeen ten koste van het ‘eigen volk’).

Hacker en Pierson kiezen niet de ‘stem des volks’ als uitgangspunt voor hun analyse. Zij redeneren in hun boek top-down en laten zien:

‘hoe de (Amerikaanse) elites, en de rijken in het bijzonder, de Republikeinse partij hebben veranderd in een voertuig dat zich toelegt op het beschermen van hun eigen belangen, ten koste van een diep polariserende samenleving en een ondermijning van de democratie.’

Hoe voorkomen de Republikeinen verlies?

Hacker en Pierson sluiten aan bij een in bredere kring levend idee dat een meerderheid van de Amerikanen in de afgelopen periode voorzichtig naar centrum-linkse economische posities is opgeschoven. De Republikeinen zien zich nu voor een dilemma gesteld om daar in mee te gaan en in te leveren op de belangenbehartiging van de rijken of de kans te lopen stemmen onder bredere lagen van de bevolking te verliezen. Volgens Hacker en Pierson heeft de partij er voor gekozen de aandacht af te leiden ‘van de negatieve gevolgen van het economische beleid dat zij verkiezen om zich in plaats daarvan op sociale en culturele kwesties te concentreren.’ Door angst te zaaien over immigranten en de racismekaart te trekken moet blanke kiezers, en vooral de blanke arbeidersklasse, het gevoel gegeven worden dat hun waarden, tradities en identiteiten worden bedreigd. Zoals Hacker en Pierson het verwoordden:

‘Deze noodlottige ommekeer naar tribalisme, met zijn afhankelijkheid van raciale vijandigheid en de voortdurende toename van angst, heeft de mogelijkheden om de plutocraten te dienen enorm uitgebreid. Republikeinse kiezers bleven bij hun partij, zelfs toen hun partij belastinggeld aan de rijken overhandigde, populaire programma’s afbrak en niet reageerde op voor de hand liggende kansen om hun leven te verbeteren’ (…) De beste manier om de diepe problemen waarmee de Amerikaanse democratie wordt geconfronteerd te begrijpen, is door te focussen op hoe de Republikeinse elites bewust ‘gebruik maakten van reeds bestaande vooroordelen bij het nastreven van politiek gewin’.Bij afwezigheid van ‘elitemanipulatie en het aanwakkeren van verontwaardiging’ zouden Amerikaanse burgers heel goed ‘ontvankelijk kunnen zijn voor meer gematigde beleidsstandpunten en strategieën’.



Europa

Tot zover het Amerikaanse verhaal, schrijft Berman. Maar betekent dit dat Hacker en Pierson ons ook iets kunnen vertellen over het Europese rechts-populisme? Daar hebben we toch wel een probleem, meent zij. Want de sociaal-economische omstandigheden in Europa verschillen aanzienlijk van die in de VS. Toch zien we hier vergelijkbare trends in de identiteitspolitiek en de polarisatie. Hacker en Pierson stellen terecht dat het succes van de Republikeinse partij en rechtse populisten meer in het algemeen afhangt van het verleggen van de aandacht van de kiezers van economische naar niet-economische kwesties en van klasse naar etnische identiteiten. Maar is het mogelijk om dit te begrijpen zonder ook te kijken naar de verschuivingen die plaats hebben gevonden bij de linkse partijen – en in het bijzonder naar de afzwakking van hun (linkse) economische profiel en de daarmee gepaard gaande toenemende aandacht die door hen wordt besteed aan niet-economische problemen en niet-klasse-identiteiten in de afgelopen decennia?