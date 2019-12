Quote du Jour | Tradities

Misschien iets ter overweging bij een kampvuurtje op Oudejaarsavond?

De Groene Amsterdammer heeft een ‘extra dik winternummer’ gewijd aan ‘Familie & wat we willen doorgeven’. Daarin een artikel van Koen Kleijn over de omgang met geschiedenis en tradities. ‘Het woord traditie biedt geen houvast en geschiedenis blijkt te glibberig om zomaar door te geven.’

Twee voorbeelden uit Kleijn’s artikel ter relativering van ‘onze’ tradities, waar aan het einde van het jaar doorgaans hoog over wordt opgegeven:

1. Voormalig staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra, bijvoorbeeld, bekritiseerde nog niet zo lang geleden openlijk de Hema, die de chocolade paaseieren in het assortiment zou hebben omgedoopt tot ‘verstopeitjes’. Zijlstra maakte het punt dat de Hema daarmee het ‘eigene’ van het land op losse schroeven had gezet. ‘Je haalt steeds een stukje af van waar we als land voor staan. Pasen hoort erbij, net als gelijkheid tussen man en vrouw en tussen homo’s en hetero’s.’ (…) Het onderzoeksbureau NAWplus peilde tien jaar geleden dat 45 procent van twaalfduizend geënquêteerden niet wist dat Pasen een christelijke feestdag is (…). Dezelfde Zijlstra zei [ook nog] dat hij niet wist wat hij aan moest met ‘musea vol opgegraven potten en pannen’.

2. Het Wilhelmus, ook zoiets. Dat zou elk kind in dit land verplicht moeten kunnen zingen, zei Sybrand Buma, dat zou verdorie in het regeerakkoord moeten staan! Zie toch hoe moeizaam de spelers van het Nederlands voetbalelftal, mannen als Memphis Depay, Virgil van Dijk, Gini Wijnaldum en Denzel Dumfries, zich voor de wedstrijd door dat lied heen mompelen (…) Nee, dan vroeger, in 1930, toen Suriname nog ‘van ons’ was en het Nederlands elftal nog geheel blank. Dat verloor toen weliswaar met 6-3 van Zwitserland maar Gejus van der Meulen, Puck van Heel en Harry Dénis zullen toen toch zeker uit volle borst het Wilhelmus over de alpenwei hebben laten schallen!

Nou, nee, zegt de historicus-azijnpisser dan, want toen was het Wilhelmus nog helemaal niet ons volkslied. Toen worstelde men zich nog door het Wien Neerlandsch Bloed, een deun gecomponeerd op een gedicht van Hendrik Tollens door de terecht vergeten Johann Wilms (1772-1847), die overigens in Duitsland geboren was. Maar vooruit, laten we het zingen van het Wilhelmus bij sportwedstrijden een traditie noemen. Sinds 1933 is dat formeel het volkslied en daarmee is het net zo oud of jong als de intocht van Sinterklaas, want ook dat is een uitvinding uit de jaren dertig, bedacht door een Amsterdams comité dat in de crisistijd ‘leuke dingen voor de mensen’ organiseerde. De pieten waren bij die intocht overigens wit.