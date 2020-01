Quote du Jour | Businesscase voor kernenergie

Laten we het ontdoen van de morele component en er heel zakelijk naar kijken. Gelet op de prijsdaling van duurzame energiebronnen als wind en zon, vind ik de businesscase voor kernenergie gewoon niet sterk. Ik hoop dat de voorstanders van kernenergie er even weinig ideologisch en even zakelijk naar kijken als ik nu doe.

Eurocommissaris Frans Timmermans geeft in een interview in het NRC aan dat hij geen ideologische bezwaren heeft tegen kernenergie, maar dat de kostprijs niet in het voordeel pleit van de businesscase van kernenergie. Kernenergie is inderdaad duur in vergelijking met wind- en zonneenergie. De prijsdaling van wind- en zonneenergie is voor een belangrijk deel het gevolg van flinke subsidies en investeringen in innovatie.

Maar stel dat we in de jaren tachtig al serieus werk hadden willen maken van CO2-arme energiebronnen. Als je destijds voor zowel kernenergie, windenergie en zonnenergie een businesscase had gemaakt, dan was kernenergie aanzienlijk rooskleuriger uit de vergelijking gekomen.

Kortom, een slechte businesscase is niet perse een belangrijk argument om iets niet te doen. Zowel wind- als zonneenergie zijn daarvan een voorbeeld.