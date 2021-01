Quack?! De eeuwige alternatieve werkelijkheid

ACHTERGROND - Beste Jona,

Dat zijn heel veel vragen die je daar opwerpt. Laat ik in deze eerste reactie maar aansluiten bij het eerste punt dat je maakt. Pseudowetenschap is van alle tijden. Nu heeft iedereen het over de ‘coronawappies’, maar laten we niet vergeten dat schokkende gebeurtenissen altijd aanleiding geven tot het ontstaan van een alternatieve werkelijkheid. Om niet te ver terug te gaan: de moord op Kennedy in 1963 leidde tot een bloeiende samenzweringsindustrie, en na 9/11 gebeurde hetzelfde.

Internet vergroot het fenomeen, maar is niet de oorzaak. In een open samenleving valt daar niets tegen te beginnen, en dat hoeft ook niet, in de meeste gevallen. Of we laten het erbij. Zestig procent van de Amerikanen gelooft dat achter de moord op Kennedy een complot schuil ging; polls omtrent 9/11 tonen een vergelijkbare argwaan. Hier en daar roept iemand dat het vreselijk is, maar eigenlijk maakt niemand die zich daar (nog) echt druk over.

De schadelijke alternatieve werkelijkheid

De vraag is wanneer die ‘alternatieve werkelijkheid’ écht schadelijk is. In het geval van corona lijkt daar sprake van te zijn. De twijfel gezaaid door ‘Viruswaarheid’ (bijgestaan door de traditionele antivaxers) leek de bereidheid om zich te laten vaccineren aan te tasten – en dat terwijl een dergelijke campagne pas effectief kan zijn als de overgrote meerderheid daartoe bereid is. Ik heb echter het vermoeden dat de beweging gedurende de afgelopen maanden aan kracht heeft ingeboet. Inmiddels laten de peilingen zien dat die meerderheid waarschijnlijk wel zal worden gehaald. Nog maar zo’n acht procent zegt dat ze vaccinatie zeker zal weigeren. Dat is te overzien.

De beweging is natuurlijk hevig onder vuur komen te staan, vooral in de main stream media, vooral door columnisten. (Het antwoord daarop was ‘De andere krant’.) Journalisten stortten zich op de vraag ‘waarom mensen zoiets in godsnaam geloven’, medici bleven maar uitleggen hoe het nu eigenlijk zit. Diederik Gommers en Marion Koopmans kregen onlangs nog de Macchiavelliprijs voor het door hun getoonde geduld. Al met al lijkt er sprake te zijn geweest van een effectieve ‘campagne’ om de twijfel terug te dringen. Maar laat ik afsluiten met een paar hieruit voortkomende vragen en opmerkingen waar een volgende auteur wellicht op door kan gaan.

De media en de deskundigen

De rol van de media. Je wijst er zelf al op. Extreme stemmen trekken als vanzelf de aandacht van journalisten. Columnisten krijgen de kans om zich als deskundigen op te werpen en hun morele superioriteit te etaleren, terwijl gewone journalisten hun interesse maskeren door middel van quasiwetenschappelijke stukken over ‘waarom mensen dat geloven’. Pogingen om contact te leggen met de ‘gelovers’ zijn uiterst zeldzaam. Zoiets is vaak al lastig vanwege bovengenoemde neerbuigende aanpak, maar het wordt ook vaak bewust afgewezen door redacties omdat men hen geen podium wil bieden. Oké… maar is het dan wel fair om hen op die neerbuigende manier aan te pakken?

De rol van de deskundigen. Alle lof voor de manier waarop deskundigen in functie zich hebben opgesteld. Daarnaast stel ik voor dat er morele richtlijnen komen voor wie zich als deskundige wil opwerpen. Oud-directeuren, gepensioneerde hoogleraren en leden van niet-verwante professies zouden zich geroepen moeten voelen om over actuele kwesties NIET het woord te nemen en de media te mijden, met name wanneer ze van mening verschillen met de deskundigen die wél verantwoordelijkheid dragen en intensief in de vergadercircuits meedraaien. Terughoudendheid is dan op zijn plaats. Hou die ego’s in bedwang.

Het veronderstelde bedrog

Verder mis ik in de informele ‘campagne’ tegen de twijfel de stem van. De leden van ‘viruswaanzin’ gaan niet gebukt onder een gebrek aan informatie. Alles is beschikbaar. Het gaat om de keuzes die ze maken in de zee van informatie. En die keuzes worden bepaald door emotie. Hun drijfveren kunnen sterk uiteenlopen, maar één ding staat voor hen als een paal boven water: ze worden bedrogen. Door de overheid, door de industrie, en door de deskundigen. Ze nader ‘informeren’, van bovenaf de les lezen, heeft dus totaal geen zin.

Wie iets bij hen wil bereiken, op de korte termijn, moet mikken op de emotie. Zij voelen zich miskend? Oké, maar hoe denken zíj dat de zieken, hun naasten, de nabestaanden en het verplegend personeel zich voelen, wanneer hun ellende zo glashard wordt ontkend? Die stemmen moeten in stelling worden gebracht. Veel meer dan nu gebeurt. Ik vermoed dat alleen deze directe emotionele aanpak effect sorteert.

De rol van de wetenschapper

De rol van de wetenschapper is volgens mij dus (op de korte termijn) beperkt. Bekogelen met wetenschappelijk onderzoek heeft geen zin. (De tegenstander heeft zijn eigen werkelijkheid opgebouwd.) Maar ik denk dat de wetenschap op de langere termijn een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Want uiteindelijk draagt het voortbestaan van vele alternatieve werkelijkheden ‘onder de waterlijn’, ook al lijken ze onschuldig, bij aan een gestage erosie van het vertrouwen in de overheid en de wetenschap. Daar ligt een taak voor het onderwijs, voor de media, voor de overheid én voor de wetenschappelijke wereld.

Jona, het gaat hier om grote en belangrijke vragen. Ik hoop dat anderen hier ook hun licht over willen laten schijnen.

Marcel Hulspas

