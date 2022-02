Poëzie du Jour | Oekraïne, hou vol, houd moed

Oekraïne, hou vol, houd moed

Oekraïne, wat hebben ze met je gedaan?

Ze hebben je grenzen overschreden, je vlag vertrapt.

Ze hebben brand gesticht in je steden. Ze hebben je

kust beschoten, je steden ingenomen. Ze hebben

met hun tanks over jouw wegen gereden. Ze hebben

je mensen de schuilkelders ingejaagd. Ze hebben

je soldaten gedood. Ze hebben vluchtelingen

van je burgers gemaakt. Oekraïne, ze hebben

je beledigd, gekrenkt en beschimpt. Oekraïne,

ze hebben gespuugd op je grond en tegen je gelogen.

Oekraïne, ze hebben je bedrogen. Ze hebben je

land gestolen. Je bent geschonden.

Oekraïne, je hebt een vijand in je huis die overal

op schijt. In Kiev, Odessa, Lviv, Marioepol, Charkov,

Lutsk en Cherson, overal zijn de vuile afdrukken

van zijn klauwen. Oekraïne, je bent gewond, je bloedt,

je hebt pijn, je lijdt. Er wordt je een oorlog opgedrongen

door een dictator met waan die je land bezoedelt.

Er is geen stilte nu, er ontploffen mortieren, raketten.

De vijand kwam binnen, stichtte brand en bracht

de dood mee. Je verzet je, met hoop, met je hart,

met wanhoop en eensgezindheid. Ook als de nacht

valt en het donker wordt. En er nergens licht is.

Oekraïne, hou vol, houd moed.