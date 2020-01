Pepijn Gunneweg: variété voor de glimlach

© Corne van der Stelt -Pepijn Gunneweg - The Great Wonder

RECENSIE - ‘Een kleine man op zoek naar het Grote Wonder. Dat is de insteek van de eerste solovoorstelling – met orkest – van Pepijn Gunneweg, vooral bekend van The Ashton Brothers.

En wie die laatste nooit heeft mogen genieten, moet vooral even de documentaire The Ashton Brothers – Vrolijkheid met Pijn om te zien welke geweldige fysieke en mentale inspanning hun circusacts vergden. En hoe pijnlijk het vertrek van Gunneweg bij de groep in 2014/2015 was, letterlijke en figuurlijk.

En we kennen het gezicht van Pepijn Gunneweg als presentator van de BZT Show, Het Klokhuis en Kinderen voor Kinderen bij de NPO en/of Foute Vrienden op RTL5. Voor het eerst maakte hij nu een geheel eigen theatervoorstelling.

Pepijn Gunneweg neemt geen erfenis van The Ashton Brothers mee, want hij beperkt de halsbrekende toeren. Hij heeft leren zingen, maar geeft gelukkig ruim baan aan het bijzondere en attractief spelende combo Troupe muzikale Freaks met piano, trombone, percussie en viool onder een voortreffelijke zangstem van Nienke Caljouw.

Dat is variété zoals het ooit geweest moet zijn: aanstekelijk vermaak in vele vormen van muzikanten, dansers, vreemde typetjes, goochelaars en illusionisten. Dat laatste roept het meest op tot verwondering. Deze voorstelling onder regie van Rogier in ’t Hout en Titus Tiel Groenestege draait vooral om de aparte sfeer.

Dit curieuze gezelschap vermaakt het publiek een kleine twee uur met fratsen en muziek, wat een voortdurende glimlach op de gezichten van het publiek brengt. In vroeger tijden ontlokte dit waarschijnlijk groot enthousiasme, maar we zijn op alle genoemde vlakken verwend geraakt aan een hoog niveau.

Want er zijn veel aantrekkelijke muziekvoorstellingen, vaardiger illusionisten, betere circussen en grappiger komieken dan we aantreffen in deze voorstelling, die al deze vormen combineert. Ook dit leert weer hoe verschrikkelijk moeilijk en moedig het is om een nieuwe weg in te slaan.

Pepijn trekt daarmee energiek door het land met het prachtige circusdecor om het Nederlandse publiek deelgenoot te maken van zijn zoektocht naar de verwondering.

Gezien: The Great Wonder van Pepijn Gunneweg in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, 5 januari 2020, nog t/m 2 mei 2020 in gans het land.