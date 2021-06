Partnergeweld is niet alleen een privéprobleem

COLUMN - van Eline Kraaijenvanger

Rapper Lil’ Kleine wordt verdacht van mishandeling. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben geslagen. Na de reactie van de pers en publiek op het voorval, vroegen ze om tijd en rust. Toch zou er niet minder, maar meer aandacht moeten zijn.

Wat een ontspannen vakantie op Ibiza zou moeten zijn voor rapper Lil’ Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes, veranderde zondagnacht 22 mei in een nachtmerrie. Vaes rende toen ‘gewond en bebloed’ en met gescheurde kleding de hotellobby binnen. Haar telefoon en de hotelkamer zouden door Lil’ Kleine zijn vernield. Ze zou door hem op haar hoofd zijn geslagen met een wijnfles; er waren drugs in het spel. Je gaat zo met heel andere oren naar het nummer ‘Drank en Drugs’ luisteren.

Na een nacht in de Spaanse cel, werd de rapper voorwaardelijk vrijgelaten: er zou onvoldoende bewijs zijn. Niet veel later bracht het stel een gezamenlijk statement naar buiten waarin ze te kennen gaven dat “de geruchten die rondgaan omtrent dit incident absoluut niet waar [zijn]”. Ze zeggen verder veel van elkaar te houden en vragen om tijd en rust om de “gebeurtenissen” te verwerken. Dat is hoe het vaak gaat in dit soort situaties, vertelt prof. dr. Renée Römkens in het NRC: “We behandelen partnergeweld als een hyperindividueel probleem, waar buitenstaanders buiten moeten blijven.” Maar, benadrukt ze, hoewel het zich in de privésfeer afspeelt, is het tegelijkertijd een maatschappelijk probleem – verbonden met maatschappelijke issues.

Gender-gerelateerd geweld

Politiek socioloog Suzanne Bouma (Atria) is het hiermee eens. Ze vertelt in de lezing ‘Als je thuis niet veilig bent’ dat deze misvatting al begint bij de termen die de media gebruikt om partnergeweld te beschrijven. Ze spreken van ‘incidenten in de relationele sfeer’ of ‘huiselijk geweld’. Deze termen impliceren dat het hier slechts om een privéprobleem gaat. Maar “in de meeste gevallen (…) zit er een patroon achter dat zich herhaalt, waarin de man controle wil hebben over de vrouw,” legt ze uit. Uit grootschalig onderzoek van onderzoeksinstituut WODC uit 2019 blijkt inderdaad dat vooral vrouwen structureel geweld rapporteren. Daarom spreekt Bouma liever van gender-gerelateerd geweld, omdat partnergeweld tegen vrouwen altijd plaatsvindt tegen de achtergrond van dominante maatschappelijke opvattingen over de rolverdeling van mannen en vrouwen.

Er is dus meer aan de hand dan je misschien eerst denkt als je over Lil Kleine en Vaes leest in de ‘roddelsectie’ van je favoriete nieuwssite. “Partnergeweld is meer dan de schaduwkant van intimiteit. Het is een zeer complex mechanisme, dat specialistische hulpverlening vereist,” aldus Römkens. Loes Reijmer schrijft hierover in de Volkskrant: “Doen we het af als privékwestie, dan leren daders dat ze ermee wegkomen en zoeken slachtoffers minder snel hulp.” En zolang we dat niet erkennen, hebben we nog een flinke weg te gaan als maatschappij.

Als u slachtoffer, pleger of getuige bent van huiselijk geweld, kunt u (anoniem) hulp krijgen.

Bel Veilig thuis 0800-2000

Hulplijn seksueel misbruik 0900-999900

Kindertelefoon 0800-0432

Dit artikel verscheen eerder bij Studium Generale Utrecht.