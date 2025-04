Oostenrijkse oud-premier verkoopt Israëlische cybersecuritysoftware

De Oostenrijkse regering wil WhatsApp en Telegram monitoren. Minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner van de Oostenrijkse Volkspartij (OVP) vertelde dinsdagavond dat “de politie momenteel geen manier heeft om te zien wat terroristen en extremisten doen in berichtenprogramma’s.” Staatssecretaris Jorg Leichtfried van de Sociaaldemocratische Partij van Oostenrijk (SPO), coalitiepartner van de OVP, ziet in het initiatief geen gevaar voor massasurveillance. Het gaat er vooral om dat de bevolking het gevoel krijgt dat het veilig is in het land. Bij de liberale coalitiepartner NEOS zijn er nog wel zorgen over de nieuwe wet. Mocht het allemaal doorgaan dan zijn er wellicht nieuwe kansen voor oud-kanselier Sebastian Kurz om zich in te zetten voor de veiligheid van zijn land. Hij is tegenwoordig zakenpartner van de Israëlische ondernemer Shalev Hulio, de ontwerper van Pegasus, de beruchte spyware waarmee overheden journalisten en dissidenten hacken. Met hun nieuwe bedrijf Dream Security proberen ze vooral in autoritair geregeerde landen klanten te vinden voor hun cybersecuritysoftware. Kurz is als oud-premier met zijn netwerk daarbij van bijzonder grote waarde, schrijft Follow the Money.



Sebastian Kurz werd eind 2021 gedwongen om af te treden vanwege een corruptieonderzoek. Vorig jaar kreeg hij acht maanden voorwaardelijk vanwege meineed in deze affaire. Er loopt nog een andere zaak. De Oostenrijkse justitie vermoedt dat Kurz en zijn team met belastinggeld valse peilingen hebben gekocht. Ook zouden ze pogingen hebben gedaan om positieve publiciteit in de media te kopen. Direct na zijn ontslag als bondskanselier trad Kurz in dienst van het investeringsbedrijf Thiel Capital in Silicon Valley in de VS. De multimiljardair en libertariër Peter Thiel is een van Trumps beste vrienden. In die kringen hebben Hulio en Kurz nu ook de investeerders gevonden voor hun nieuwe bedrijf Dream Security. Ook Hulio is nog in rechtszaken verwikkeld vanwege zijn rol in NSO, het bedrijf dat de Pegasus software ontwikkelde.

FTM ontdekte dat verschillende oud-medewerkers van NSO nu werken voor Dream Security. Volgens Kurz heeft het ‘de beste hackers ter wereld’ in dienst. Onder hen zijn twaalf mensen die eerder bij NSO en andere Israëlische spyware-bedrijven werkten. ‘Het bedrijf telt minstens elf personeelsleden die eerder aan de Israëlische inlichtingendienst verbonden waren. Zes van hen waren volgens hun LinkedIn-profiel betrokken bij de geheime ‘Eenheid 8200’ van het Israëlische leger, die zich bezighoudt met digitale oorlogsvoering.’ Hulio, zelf reservist in het Israëlische leger, maakt geen geheim van zijn militaire connecties. Hij maakte een maand na het begin van de oorlog aan de grens met Gaza een video waarin hij met een geweer over zijn schouder vertelt over de nieuwe financiering die Dream Security had binnengehaald.

Ondanks zijn omstreden verleden levert Kurz het Israëlische bedrijf een aantrekkelijk netwerk voor de verkoop van de beveiligingssoftware aan regeringen die in de meeste gevallen ook geen moeite hadden met het gebruik van spionagesoftware voor het volgen van journalisten, parlementariërs en dissidenten. ‘Het is vrij ironisch dat voormalige NSO-medewerkers, die wereldwijd de mensenrechten, de democratie en de veiligheid ondermijnden, nu cybersecurity in de markt zetten,’ zegt Natalia Krapiva van de digitale rechtenbeweging Access Now. Sophie in ’t Veld, die in 2023 rapporteur van het Europarlement was in de Pegasuszaak heeft er toen al voor gewaarschuwd dat NSO een doorstart zou gaan maken. Als het door de Amerikaanse techmiljardairs gefinancierde Dream Security op dezelfde manier een poot aan de grond krijgt bij hun vrienden in Europa ‘wonen we binnenkort in Trumps achtertuin’, zegt ze tegen FTM.