Ongevraagd advies aan Sigrid Kaag

COLUMN - Ik ben zwevend kiezer, waarbij de uitersten zich bevinden tussen Groen Links en de VVD. Over het algemeen kan ik namelijk in elk standpunt wel een zekere rationaliteit ontwaren. Voor lijsttrekkers ben ik beducht omdat ze me te machtsgeil zijn, maar als je voorbij de waan van de dag en de hysterie van de week kijkt, zijn de meeste politici geen charlatans. Meestal breng ik een voorkeurstem uit.

Van Engelshoven

Maar nu zit ik toch met een probleem. Ik zou eigenlijk willen stemmen op Sigrid Kaag (dus toch een keer een stem op een lijsttrekker), maar aan haar kleeft een moeilijk overkomelijk bezwaar: ze is lid van D66. Dat is – ik leg het even uit voor lezers in Vlaanderen – de partij van de huidige minister Van Engelshoven, die werkelijk alles doet om onderwijs, cultuur, en wetenschap te vernietigen.

Wetenschap? Ze implementeerde het catastrofale advies van de Commissie van Rijn. Cultuur? Ze kwam in de coronacrisis nauwelijks op voor de sector. Onderwijs? De minister heeft een scenario laten uitdenken om er twee miljard op te bezuinigen. Erop vertrouwend dat de bewindsvrouw de waarheid spreekt en dat dit slechts een theoretische exercitie is, wil ik de resultaten lezen van de theoretische exercitie om twee miljard méér te investeren in de toekomst.

Van Engelshoven is een zwakke bestuurder, al zijn er verzachtende omstandigheden. De eerste is dat de claim dat D66 een onderwijspartij zou zijn, waar haar critici haar voortdurend aan afmeten, berust op een misverstand. De partij heeft immers in het vorige verkiezingsprogramma duidelijk aangegeven dat we geen visie mochten verwachten. Het is een beetje flauw Van Engelshoven te verwijten dat ze iets niet is waarvan haar partij ook heeft aangegeven het niet te zijn. De tweede verzachtende factor is dat we de afgelopen veertig jaar sowieso geen normaal beleid hebben gehad. Boy Trip was de laatste Nederlandse minister met een samenhangende visie op onderwijs, cultuur en wetenschap ofwel – om het eens ouderwets te formuleren – het Goede, Schone en Ware.

Dit gezegd zijnde: een stem op Kaag is een stem op D66 is een stem tegen onderwijs, tegen cultuur en tegen wetenschap.

Maimonides voor D66ers

Toch denk ik dat dit niet het allerlaatste woord hoeft te zijn. Ik herinner me dat D66, na steun te hebben verleend aan de kabinetten van Balkenende, affiches ophing waarop stond te lezen dat dit een fout was geweest, dat men een nieuwe start wilde maken en dat men hoopte dat de kiezers terugkwamen. Ik herinner me dat ik destijds geen D66-er kon vinden om op te stemmen maar de eerlijkheid trof me. Wie een fout toegeeft, laat de discussie weer gaan over oplossingen. Ik zou D66 aanraden opnieuw schoon schip te maken.

Daarbij kan de partij te rade gaan bij Maimonides. De joodse wijze heeft geschreven over de stappen die iemand kan zetten die van de juiste weg is geraakt.

Erken dat je fout hebt gezeten. Er zit voldoende gezond verstand bij D66. Dit inzicht is er. Maak duidelijk dat het je spijt. Kaag kan een toespraak aan onderwijs wijden. Neem maatregelen om te beletten dat het opnieuw verkeerd gaat.

Dit laatste is de crux. Politieke excuses zijn vaak onovertuigend doordat de laatste stap achterwege blijft; het is wat Jan Marijnissen aanduidde als “de sorrydemocratie” waarin een bewindspersoon een vaag excuus lispelt en doorloopt naar nieuwe blunders.

Beter onderwijs is simpel

Wat kan Kaag aankondigen om te verhinderen dat het opnieuw verkeerd gaat? Ik denk dat ze met een concreet, goed uitgewerkt plan moet komen. Zo moeilijk is dat niet.

Toen in de negentiende eeuw de HBS ontstond, duurden de opleidingen drie en vijf jaar; later werd dat vier en zes. Dat was een erkenning van het simpele feit dat we steeds meer leven in een kenniseconomie, en het was bovendien mogelijk doordat zowel de welvaart als de levensduurverwachting sterk waren gestegen. De levensduurverwachting is inmiddels nog hoger en de welvaart eveneens. Ik zie geen reden het onderwijs niet verder te laten meegroeien met de hogere eisen van de kenniseconomie.

Laat de basisschool en het middelbaar onderwijs elk maar een jaar langer duren. Het verhindert de huidige dilemma’s dat als het ene vak genoeg uren krijgt, het andere er te weinig heeft. In een kenniseconomie moeten jonge mensen méér weten en dus moeten we ze meer tijd geven en niet, zoals nu, alles onvoldoende bijbrengen.

Idem het hoger onderwijs, dat niet alleen overbelast is, maar ook te weinig tijd krijgt. Het is onzin dat een vier- of vijfjarige opleiding, waarbij studenten vele uren per week verspillen aan reizen, het wetenschappelijke niveau zou hebben dat in 1980 nog werd gehaald. Toen duurde een opleiding zes tot acht jaar en woonde een student in een universiteitsstad, zodat hij of zij geen reistijd hoefde verspillen. (En kom niet aan met rookgordijnen als zouden studenten vroeger hebben geluierd. Omdat we op campus woonden, konden we gewoon veertig uur per week studeren en dat deden we ook.) Als D66 zich wil rehabiliteren, moet de partij beginnen te constateren dat het niveau van de wetenschappelijke opleidingen te laag is. Vier of vijf is geen zes tot acht.

Nieuwe opleidingen, wél lang genoeg, zijn ingrijpend, ik weet het. Het betekent bovendien dat er iets geregeld moet worden voor de mensen die de afgelopen vijfendertig jaar een te korte opleiding hebben gehad en is wijsgemaakt dat dat voldoende was. Maar we moeten de ogen niet sluiten voor de omvang van het in dertig, veertig jaar gegroeide probleem.

Beter onderwijs loont

De Hollander die ook ik ben vraagt: wat moet dat niet kosten? Nou, miljarden, en nog meer miljarden als we de andere problemen in onze kennisinfrastructuur aanpakken, zoals het lerarentekort. Miljarden dus. En dat is niet erg. Het zijn namelijk investeringen. Investeringen die zullen renderen, net zoals destijds de HBS.

Maar geld is niet waarop je onderwijs moet beoordelen. Goed onderwijs betekent dat mensen meer inzicht hebben in de werkelijkheid en hun eigen ideeën beter doorgronden, zodat ze meer toekomst hebben. Onderwijs, wetenschap en cultuur dienen bovendien om het beste uit ons naar voren te halen. Een lijsttrekker die centraal durft te stellen wat centraal behoort te staan, ongeveer zoals Jack Kennedy deed in zijn toespraak “We choose to go the Moon”, kan rekenen op mijn stem.



Dit ongevraagd advies verscheen eerder op Mainzer Beobachter.