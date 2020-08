Oh ja, die kernwapens….

COLUMN - In het kader van opvallende moties, in het bijzonder de moties waarbij de coalitiepartijen niet eensgezind waren (zie ook de artikelen van 13 juli, 14 juli en 28 juli), vandaag: schiet toch eens op met dat regeerakkoord!

De regeerperiode van Rutte III zit er bijna op en een paar dossiers worden zeker niet afgerond (lees: doelen worden bij lange na niet gehaald). U denkt nu natuurlijk aan vooral aan de klimaatdoelstellingen, maar er is meer.

Dat ontdekten we toen we tussen de 350 moties die de Tweede Kamer er even doorjoeg, een paar moties tegenkwamen die betrekking hadden op het kernwapenbeleid.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, zich actief inzet “voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie van deze wapens”.

Het ligt natuurlijk niet aan het Nederlandse kabinet dat een kernwapenvrije wereld verder lijkt dan ooit, maar er ligt nu een kans het iets dichterbij te brengen.

Amerika gaat haar nucleaire wapens moderniseren en verwacht wordt dat de atoomraketten die op Europees grondgebied zijn gestationeerd ook vervangen zullen worden. Dat was aanleiding voor een paar moties die de regering oproepen tot wat, heel voorzichtige, actie.

We zetten ze hier op een rij, u mag de overeenkomsten en verschillen proberen te ontdekken. Let vooral op de door coalitiepartners D66, CDA en CU ingediende moties.

Motie Karabulut (SP), c.s. Ploumen (pvdA), Van Oijk (GL):

– constaterende dat kernontwapening bij kan dragen aan wereldwijde veiligheid, zeker ook in Europa;

– overwegende dat in Europa Amerikaanse kernwapens liggen;

– verzoekt de regering, bij bondgenoten steun te vergaren voor een plan voor verifieerbare en aantoonbare ontwapening met als inzet dat Europese landen Amerikaanse kernwapens terug naar de Verenigde Staten sturen, en Rusland tegelijkertijd ook overgaat tot kernontwapening.

Verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga.

-o-o-o-

Motie Sjoerdsma (D66), c.s. Van Helvert (CDA), Voordewind (CU):

– overwegende dat de Verenigde Staten een alomvattend moderniseringsprogramma hebben uitgewerkt om B61-kernbommen te vervangen voor het nieuwe type en dat de in Europa gelegen Amerikaanse kernwapens onder dit moderniseringsprogramma zullen vallen;

– overwegende dat de verwijdering van substrategische kernwapens uit Europa bij zou dragen aan onze veiligheid;

– overwegende dat zulke ontwapening alleen mogelijk kan zijn als deze wederzijds, verifieerbaar en onomkeerbaar is; – overwegende dat het moment van modernisering een fysieke verplaatsing van de in Europa geplaatste kernwapens naar Amerika behelst;

– verzoekt de regering, het moment van modernisering aan te grijpen voor een strategische dialoog tussen de Verenigde Staten en Rusland, binnen de kaders van de bondgenootschappelijke verplichtingen, over het wederzijds, verifieerbaar en onomkeerbaar terugtrekken van kernwapens van het gehele continent Europa,

Aangenomen. Voor: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK, SGP, Groep Krol/vKA

Tegen: VVD, PVV, SP, PvdD, FvD, Van Haga.

-o-o-o-

Motie Van Oijk (GL), c.s. Ploumen (PvdA), Karablut (SP):

– overwegende dat de Verenigde Staten hun kernwapenarsenaal, inclusief alle in Europa gelegen substrategische wapens, binnen afzienbare tijd gaan moderniseren;

– overwegende dat daarvoor transport van deze kernwapens over Europees grondgebied nodig is; – overwegende dat officieel niet bekend is of er ook op Nederlands grondgebied Amerikaanse kernwapens liggen;

– overwegende dat de huidige afspraken met de Verenigde Staten verhinderen dat het kabinet hierover duidelijkheid verschaft; – verzoekt de regering de Verenigde Staten te laten weten dat Nederland de afspraken wil herzien, zodat de bevolking geïnformeerd kan worden als er Amerikaanse kernwapens over Nederlands grondgebied vervoerd zullen gaan worden.

Verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga.

-o-o-o-

Motie Sjoerdsma (D66), c.s. Van Helvert (CDA), Voordewind (CU):

– overwegende dat de aanwezigheid van kernwapens in Europa vergaande implicaties heeft voor de veiligheid van Nederland;

– overwegende dat het in een democratie van groot belang is dat de eventuele aanwezigheid en de mogelijke inzet van dergelijke wapens op transparante wijze besproken kan worden; – overwegende dat de eventuele modernisering gepaard zal gaan met de fysieke verplaatsing van deze wapens van Nederland naar Amerika en weer terug;

– overwegende dat een transparant debat in de Kamer moet worden gevoerd over de modernisering van kernwapens voordat de VS deze kernwapens daadwerkelijk gaan moderniseren;

– verzoekt de regering, binnen de kaders van bondgenootschappelijke verplichtingen aan te dringen op een vertrouwelijke briefing door de Amerikaanse regering aan de Tweede Kamer over de modernisering van Amerikaanse kernwapens.

Verworpen. Voor: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK, Groep Krol/vKA

Tegen: VVD, PVV, SP, PvdD, SGP, FvD, Van Haga