(e)Moties en racisme

Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020

COLUMN - Na de nodige reuring over een debatje hier en een gesprekje daar over racisme in Nederland, blikken we ook nog even terug op het het Tweede Kamerdebat over institutioneel racisme in Nederland. Of meer preciezer: we halen wat opvallende moties naar voren, die een dag na dat debat ter stemming kwamen.

Natuurlijk werden er wat moties met goede bedoelingen ingediend. Bijvoorbeeld moties die moeten leiden tot de aanstelling van een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding. Er werden maar liefst twee van zulke moties ingediend. En hoe verliep de stemming?

De motie van de leden Azarkan (DENK) en Jetten (D66) (nr. 30950-195): “verzoekt de regering, teneinde focus en gewicht in de discriminatiebestrijding te leggen, hiervoor een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding (NCDB) met voldoende middelen aan te stellen.”

Met 105 stemmen voor en 45 tegen werd de motie aangenomen.

Voor: CDA, D66, CU, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, Groep Krol/vKA

Tegen: PVV, SGP, FvD, Van Haga

Ho! Wacht! U mist de VVD? We citeren uit het plenair verslag:

Mevrouw Tellegen (VVD): Ik ben even in de war, want wij hadden staan onder de motie op stuk nr. 195 dat die zou worden aangehouden, maar die is net wel in stemming gebracht.

De voorzitter: Er staat vetgedrukt boven dat die aangehouden motie alsnog in stemming zou worden gebracht.

Mevrouw Tellegen (VVD): Daar worden wij dan geacht tegen te hebben gestemd, excuses.

De voorzitter: Die is aangenomen.

Maar als de VVD tegen gestemd heeft dan krijgen we 73 stemmen voor en 77 stemmen tegen.

Even later komt in stemming komt de motie-Jetten c.s. (nr. 30950-203): “verzoekt de regering, een nationaal coördinator discriminatie en racisme aan te stellen voor de aanpak van discriminatie, racisme en die kan zorgen voor meer inclusiviteit bij de overheid”.

De motie werd aangenomen met 124 stemmen voor en 26 tegen.

Voor: VVD (!), CDA, D66, CU GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, Groep Krol/vKA

Tegen: PVV, SGP, FvD, Van Haga.

De VVD lijkt van voren niet te weten, hoe ze van achter leeft. Zo wenst de VVD niet uit te spreken dat Zwarte Piet een kwetsende karikatuur is….

Motie Azarkan (nr. 30950-197): “De Kamer spreekt uit dat Zwarte Piet een kwetsend karikatuur is, die niet past bij de huidige tijdgeest”. Verworpen met 66 stemmen voor en 74 tegen.

Voor: D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen: VVD, CDA, CU, PVV, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

… maar dat Zwarte Piet moet blijven hoeft nou ook weer niet voor de VVD.

Motie Wilders (nr. 30950-193): “De Kamer spreekt uit dat Zwarte Piet zwart moet blijven.”

Motie verworpen met 23 stemmen voor en 127 tegen.

Voor: PVV, FvD, Van Haga

Tegen: VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SGP, Groep Krol/vKA

Gisteren meldden we al hoe verschillend de coalitiepartijen in de Tweede Kamer kunnen stemmen. Een hele fraai voorbeeld ook bij dit onderwerp

Motie Wilders (nr. 30950-191): “De Kamer spreekt uit dat Nederlanders geen racisten zijn”.

Met 53 stemmen voor en 97 tegen werd de motie verworpen.

Alleen VVD, PVV en Van Haga waren voor, alle anderen (inclusief FvD!) waren tegen.

Heeft u bij die moties nog meer van zulke pareltjes ontdekt?