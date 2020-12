Nu en toen | Melkbussenfeest

Als deze Kerstdagen voorbij zijn rest ons nog één feest: de jaarwisseling. En ook dat feest krijgt door de lockdown een heel ander karakter. De honden zullen er blij mee zijn.

Er zit wel iets merkwaardigs aan: Vuurwerk is verboden. Fop- en schertsvuurwerk mag wel. En het traditionele carbidschieten mag ook, as de lokale autoriteiten het toestaan.

Carbidschieten is niet altijd toegestaan. Dit verschilt per gemeente. Neem daarom contact op met uw gemeente of carbidschieten is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Mogelijk is een vergunning verplicht. Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod.