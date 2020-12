Noorse Centrumpartij wil een betere deal met de EU

ELDERS - Coronamaatregelen verschillen van land tot land. Grenzen tellen weer. Is dit een opmaat naar een herwaardering van de nationale staat in Europa? De Noorse Centrumpartij pleit voor een lossere relatie met de Europese Unie.

In vergelijking met Nederland is Noorwegen minder zwaar getroffen door de tweede golf in de corona-pandemie. Maar ook hier zullen de feestdagen er anders uit zien dan andere jaren. De regels voor bezoek thuis worden enigszins versoepeld: twee feestdagen naar keuze mag de Noorse familie opschalen van vijf naar tien bezoekers. Horeca is nog wel open maar alcohol mag er niet geschonken worden met als gevolg dat veel cafés en restaurants toch maar gesloten blijven.

Locaal, zoals in Oslo, gelden strengere regels. ‘Qua reizen is Noorwegen streng. De Noren worden opgeroepen niet naar andere regio’s te reizen. Voor buitenlanders is reizen naar Noorwegen lastig. Allereerst moet je een negatieve testuitslag laten zien die niet ouder is dan 72 uur. Als je niet in Noorwegen werkt of woont moet je vervolgens minimaal tien dagen in quarantaine’.(RTL nieuws). Al hoeft dat sinds kort niet meer gedwongen in een quarantaine hotel op de luchthaven. De Noren zijn wel streng in de handhaving van deze regels, bleek deze zomer toen alle passagiers van een Frans vliegtuig in quarantaine moesten omdat ze één minuut na het ingaan van de regels waren geland. Een doktersassistente is onlangs veroordeeld tot gevangenisstraf wegens het niet in acht nemen van de quarantaine regels na een bezoek aan haar vriend in Londen.

Corona in de politiek

Het coronabeleid zal onvermijdelijk een rol gaan spelen in de verkiezingsstrijd komend jaar als Noorwegen weer naar de stembus gaat. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst heeft de rechts-populistische Vooruitgangspartij al consequenties getrokken. Kandidaten die immigranten hadden beschuldigd van onverantwoordelijk gedrag in de coronacrisis werden van de lijst afgevoerd uit vrees voor al te negatieve publiciteit. De Vooruitgangspartij staat er minder goed voor nadat de partij begin dit jaar uit de regeringscoalitie is gestapt omdat de regering repatriëring van een Noorse IS-vrouw en haar kinderen toestond.

Het uittreden van de Vooruitgangspartij maakte een einde aan precies een jaar rechtse meerderheidsregering. Die meerderheid werd bereikt toen de Christendemocraten in januari 2019 toetraden tot de minderheidsregering van Erna Solberg (Conservatieven) die na de verkiezingen in 2017 tot stand kwam. Het afgelopen jaar regeerde ze dus weer met een minderheidscoalitie, waar ook de Liberalen aan deelnemen.

Minder afhankelijk van de EU

De relatie met de EU wordt ongetwijfeld ook een belangrijk onderwerp in de verkiezingscampagne. Noorwegen is geen lid van de EU, maar als lid van de Europese Economische Ruimte (ERR) volgt het land in de praktijk wel alle EU-wetgeving. Met uitzondering van bepaalde regels op het gebied van landbouw en visserij. De bescherming van de eigen visserij was in 1994 de belangrijkste reden waarom de Noren zich in meerderheid uitspraken tegen het lidmaatschap van de EU. Het verlangen naar het behoud van soevereiniteit had echter een averechts effect. Als een soort geassociëerd EU-lid zit Noorwegen in Brussel niet aan tafel en dus heeft het land niets te zeggen over de regels die het in het grootste deel van het economisch verkeer wel moet volgen. “Paradoxaal genoeg heeft de‘ nee ’-stem de Noorse soevereiniteit uiteindelijk ondermijnd,” zegt de Noorse politicoloog Erik O. Eriksen.

De partij die het hardst gevochten heeft voor de onafhankelijke koers van Noorwegen was de Centrumpartij, oorspronkelijk een Boerenpartij met veel aanhang op het platteland. Trygve Slagsvold Vedum, de partijleider, kondigde onlangs aan dat zijn partij er naar streeft Noorwegen losser te maken van de EU. Premier Solberg voelt er niets voor. ‘De Centrumpartij tast het fundament aan van onze toegang tot de Europese markt’, zei Solberg. ‘Angstzaaierij’ volgens Vedum. Een beter verdrag met de EU moet mogelijk zijn. Hij zal de onderhandelingen tussen de EU en het VK met grote belangstelling volgen.

Lokale democratie

De Centrumpartij doet het goed momenteel in de peilingen. Ze staat hoger genoteerd dan de Conservatieven, de grootste regeringspartij, en de socialisten, de grootste oppositiepartij. Dat heeft ook te maken met de oppositie die de partij voert tegen de schaalvergroting van het bestuur die de regering heeft aangekondigd. De partij raakt daarmee een gevoelig snaar omdat de plattelandsbewoners vrezen dat Oslo te veel macht naar zich toetrekt. Het sluit aan bij het standpunt inzake de EU: het land moet meer zeggenschap terughalen uit Europa, en meer zeggenschap uit Oslo overhevelen naar de lokale gemeenschappen. Het zijn geluiden die we niet alleen in Noorwegen horen.