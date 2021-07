Noodrem moties

Het kabinet trapt lichtjes op de noodrem, nu het aantal besmettingen te hoog is en de ziekenhuisopnames weer stijgen.

Zo goed als het vorige zomer ging, zo slecht gaat het nu. Het is goed te zien aan de dagcijfers die de RIVM laat zien. Een vergelijking van de laatste dagen:

Eén van de vers afgekondigde maatregelen is het ‘ventilatie-advies’. Dat wil zeggen: een extra sticker op het spreekgestoelte bij de persconferenties en het op de komende persmoment benoemen in het rijtje basismaatregelen (afstand houden, handen wassen, testen en nu dus: ventileren).

Tijdens het ‘persmoment’ van eergisteren zei Rutte dat “de conclusie van Kamer en kabinet samen in dat debat was, voeg (ventileren) toe”. Dat debat was het debat van 14 juli. Ook de Tweede Kamer brak het hoofd over extra maatregelen en kwam met drie moties ook op ventileren uit.

Tevens vroeg de Kamer, met drie moties, om acties die het vaccineren kunnen bespoedigen. Ook werden er een paar suggesties gedaan om de besluitvorming over de maatregelen meer niet alleen op de adviezen van het OMT te baseren, maar ook de kennis van gedragswetenschappers er bij te betrekken. Want hoe (een deel van) het publiek elke keer weer reageert op de persmomenten, valt soms vies tegen.

Omdat we een zomer vol festivals en evenementen in petto hadden, besteedde de Tweede kamer daar ook aandacht aan. We hebben alle moties die bij het debat van 14 juli ter stemming kwamen op een rij gezet.

Eerst de tien aangenomen moties. Bij de uitslagen lijkt één te ontbreken. Dat klopt: fractie Den Haan was afwezig.

Ventileren

Motie Wilders (PVV): per ommegaande van ventilatie een prioriteit maken.

Voor (135): VVD, D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK , Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1 1

Tegen (14): PvdA, FvD

Motie van de leden Wilders (PVV) en Paternotte (D66): de ramen opengooien (De Kamer spreekt uit: “gooi de ramen open!”).

Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1

Tegen (5): FvD

Motie Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA): 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar maken voor dit jaar

Voor (95): D66 , PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1

Tegen (54): VVD, CDA, FvD

Vaccineren

Motie Van den Berg (CDA)) en De Vries (VVD): opschalen van mobiele prikbussen waar zonder een afspraak een vaccin gehaald kan worden.

Voor (134): VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Volt, BIJ1

Tegen (15): FvD, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB

Motie Bikker (ChristenUnie) en Kuiken (PvdA): extra inspanning om in kwetsbare wijken niet-gevaccineerde bewoners een vrijwillige vaccinatie aan te bieden

Voor (125): VVD, D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP, Volt, BIJ1

Tegen (24): CDA, FvD. Groep Van Haga, BBB

Vergissing: CDA

Gewijzigde motie Paternotte (D66) c.s. (Kuiken, PvdA; Wilders, PVV): aanbieden van een vaccinatievoorziening op Schiphol

Voor (98): D66 , PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, DENK, JA21, Volt, BBB, BIJ1

Tegen (51): VVD, PvdD, FvD, Groep Van Haga, SGP

Evenementen en festivals

Motie De Vries (VVD) c.s. (Paternotte, D66; Van den Berg, CDA): op basis van de ervaringen vanuit fieldlabs testen voor toegang voor evenementen en festivals snel mogelijk maken.

Voor (99): VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, BIJ1

Tegen (50): PVV. SP, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB

Motie Van den Berg (CDA) c.s. (Amhaouch, CDA; De Vries, VVD; Aartsen, VVD en Bikker, ChristenUnie): de aanvullende tegemoetkoming evenementen verlengen tot 3 september

Voor: allen.

Beleid

Motie Kuiken (PvdA) en Simons (BIJ1): besluitvorming over aanscherpen of versoepelen van maatregelen baseren op zowel het advies van het OMT als op een advies van gedragsdeskundigen

Voor (100): D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Volt, BIJ1

Tegen (49): VVD, FvD, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB

Vergissing: PVV

Motie Gündogan (Volt): in overwegingen van het kabinet adviezen van gedragswetenschappers nadrukkelijker meewegen

Voor (123): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP, Volt. BIJ1

Tegen (26): PVV, FvD, Groep Van Haga, BBB

De volgende acht moties werden verworpen:

Evenementen en festivals

Motie Van der Plas (BBB) en Van Haga (Groep Van Haga): alle getroffen organisatoren zonder uitzondering 100% compenseren voor de geleden schade

Voor (68): PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB

Tegen (81): VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Volt

Motie Van der Plas (BBB) en Van Haga (Groep Van Haga): per direct stoppen met testen voor toegang

Voor (59): PVV, PvdA. SP, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB

Tegen: (90): VVD, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, BIJ1

Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): duidelijkheid verschaffen aan de entertainmentbranche

Voor (65): PVV, PvdA, SP, GroenLinks , PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, BBB, BIJ1

Tegen (84): VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Volt

Beleid

Motie Simons (BIJ1): afkeuren van de coronastrategie van het virus laten uitrazen

Voor (1): BIJ1

Tegen (148) alle anderen

Motie Gündogan (Volt) c.s. (Simons, BIJ1; Kuiken, PvdA): sturen op maximale indamming van het virus

Voor (30): PvdA. SP, GroenLinks, Volt, BIJ1

Tegen: VVD, D66, PVV, CDA, PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, Groep Van Haga , JA21, SGP, BBB

Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): jongeren vrijstellen van de testsamenleving

Voor (29): PVV, FvD, Groep Van Haga, JA21, BBB

Tegen (120): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, SGP, Volt, BIJ1

Overig

Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): opzeggen van het vertrouwen in de minister van VWS

Voor (26): PVV, FvD, Groep Van Haga. BBB

Tegen (123): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP. Volt

Motie Van Meijeren (FvD): parlementaire enquête inzake het coronabeleid van de Nederlandse overheid

Voor (42): PVV, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB, BIJ1

Tegen (107): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Volt

De demissionaire coalitie

De partijen van het demissionaire kabinet traden tamelijk eensgezind op bij deze stemmingen. Slechts bij drie moties was er onenigheid: De VVD was tegen een vaccinatievoorziening op Schiphol. Ook stemde de VVD tegen de motie om besluitvorming over maatregelen te baseren op zowel het advies van het OMT als op een advies van gedragsdeskundigen.

De VVD kon wel leven met de meer vrijblijvende motie om in overwegingen van het kabinet adviezen van gedragswetenschappers nadrukkelijker mee te wegen.

VVD en CDA willen geen 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar maken voor dit jaar.

En gaat over tot de orde…

Verder wil het maar niet lukken incompetente bewindslieden en/of het hele kabinet plaats te laten maken voor een kundig zakenkabinet en gaat men over tot de orde van het zomerreces.