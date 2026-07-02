Niet alles hoeft door te gaan

Ik hoop dat de parlementaire commissie over corona ook nog toekomt aan de niet-materiële schade. Natuurlijk, de periode 2020-2021 heeft ons ook gunstige zaken gebracht – er wordt minder verplicht gezoend, bijvoorbeeld onder collega’s. Maar het heeft de samenleving ook ontwricht op een manier waar we met de huidige hittegolf mee worden geconfronteerd: het idee dat alles onder alle omstandigheden moet doorgaan. Ook nu het code rood is vanwege de hitte.

Wie ouder is dan 25 is oud genoeg om nog de tijd te hebben meegemaakt dat een evenement werd afgezegd omdat de omstandigheden er niet naar waren. Het was bijvoorbeeld te warm om in een collegezaal bij elkaar te komen, of de treinen staakten, of allebei. Dan ging er een berichtje rond dat een en ander werd uitgesteld. Nu gaat er in zo’n geval een berichtje rond met een Teams-link.

Ik heb het de afgelopen week een paar keer meegemaakt. Het bericht werd zelfs rondgestuurd zonder dat de docent gevraagd werd of het ook kon op Teams. Want dat schijnt vanzelf te spreken. Je voelt als oudere (ouder dan 25) je zelfs enigszins beschroomd om te protesteren. Ben jij nou met dit warme weer om een vrije middag aan het vragen?

Maar als het warm is in de collegezaal is het ook warm in de kamers van cursisten en docent. En online is zoiets toch altijd al minder effectief.

Maar vooral: het is helemaal niet erg als soms iets uitvalt, om welke reden dan ook. Het is ook vast niet voor het eerst code rood in ons leven, mensen zeggen: dit is misschien wel de koelste junimaand van de komende jaren. Alle overdreven bedrijvigheid van de mensen hebben ons pandemieën gebracht, en een verhoging van de temperatuur. Er is geen reden om die bedrijvigheid daarna koste wat kost te willen voortzetten. Je kunt nu ook je dichtbundels uit de kast halen en die in een zo koel mogelijke ruimte lezen.