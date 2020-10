COLUMN - Het VN-kernwapenverbod treedt binnenkort in werking en Nederland doet daar niet aan mee. Dat is toch wel de dominante trend van de laatste jaren:

Nederland doet niet mee aan de opvang van vluchtelingen die in zeer hoge nood zitten. Ook niet als het om kinderen gaat.

Nederland doet niet mee om klimaatmaatregelen voortvarend toe te passen.

Nederland doet niet mee aan EU-coronasteun.

Nederland doet niet mee aan VN-missie in Jemen.

Nederland doet niet mee om even goed door te pakken om de verspreiding van het coronavirus nu eens goed in te dammen en gooit er nog maar eens een waarschuwing tegenaan.

Een betere wereld? Daar doet Nederland niet aan mee.

Tjonge, dat staat er toch wel heel tendentieus genoteerd. Dat komt omdat er één woordje onjuist is gebruikt. Waar ‘Nederland’ staat moet ‘kabinet’ staan.



Nederland:

1998: Uit een NIPO opiniepeiling bleek dat 46% voor het verwijderen van kernwapens uit het wapenarsenaal van de NAVO was, 31% was er tegen en 23% had geen mening.

2012: Uit een onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis een opiniepeiling blijkt dat 84,8 % van de bevolking voor een verbod op kernwapens is en dat 78% vindt dat de Nederlandse overheid zich daarvoor moet inzetten.

2018: Uit een internationaal onderzoek blijkt dat 56 % van de Nederlanders wil dat de Amerikaanse kernwapens weg gaan uit het Brabantse Volkel en 66 % wil dat de Nederlandse regering het nieuwe VN-Kernwapenverbod ondertekent.

2020: Na Nijmegen, Rotterdam en Hengelo sluit ook Groningen zich aan bij het ICAN Cities Appeal en roept de regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Bij andere gemeenten zijn moties in voorbereiding.

Het kabinet:

2017: In de VN stemden 122 landen (63,21% van de 193 lidstaten) vóór een kernwapenverbod. Nederland stemde tegen en zei bij monde van toenmalige minister Koenders dat hij zich zal blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld.

Een paar maanden later beloofde ook het huidige kabinet in haar regeerakkoord zich actief in te zetten voor een kernwapenvrije wereld (regeerakkoord, paragraaf 4.1). Het hield, net als Koenders, een diplomatieke slag om de arm: de bondgenootschappelijke verplichtingen.

Die bondgenootschappelijke verplichtingen betreffen het faciliteren van de opslag van Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel. Een zogenaamd geheim dat vorige week werd onthuld door minister van Defensie Bijleveld. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zei gisteren dat natuurlijk ‘not done’ te vinden.

Neêrlands actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld zou kunnen beginnen met de Amerikanen op te dragen hun nucleaire speelgoed hier weg te halen. Het gerucht gaat dat ze binnen afzienbare tijd hun oude troep door nieuwe materiaal willen vervangen, dus dat is dan een mooi moment om die nieuwe kernwapens niet meer toe te laten.

De regeringspartijen D66, CDA en CU dachten daar ook zo over en probeerden onlangs met een tweetal moties enige vredesbeweging in het kabinet te krijgen. En hoewel coalitiegenoot VVD tegen bleek, was er in de Tweede Kamer toch een meerderheid voor hun motie om “het moment van modernisering aan te grijpen voor een strategische dialoog tussen de Verenigde Staten en Rusland, binnen de kaders van de bondgenootschappelijke verplichtingen, over het wederzijds, verifieerbaar en onomkeerbaar terugtrekken van kernwapens van het gehele continent Europa”.

Een drietal andere moties haalden het niet: Motie Karabulut (SP) (bij bondgenoten steun vergaren voor plan voor verifieerbare en aantoonbare ontwapening met als inzet dat Europese landen Amerikaanse kernwapens terug naar de Verenigde Staten sturen, en Rusland tegelijkertijd ook overgaat tot kernontwapening, motie Van Oijk (GL) (de V.S. laten weten dat Nederland de afspraken wil herzien, zodat de bevolking geïnformeerd kan worden als er Amerikaanse kernwapens over Nederlands grondgebied vervoerd zullen gaan worden en motie Sjoerdsma (D66) (binnen de kaders van bondgenootschappelijke verplichtingen aandringen op een vertrouwelijke briefing door de Amerikaanse regering aan de Tweede Kamer over de modernisering van hun kernwapens.

Allemaal acties die stukken eenvoudiger zijn dan het coronavirus de wereld uit te helpen.