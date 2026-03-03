Minister Memory 2.0: voor de wél actieve herinnering

Het politieke geheugen is selectief. Wat gisteren nog stellig werd verdedigd, blijkt vandaag nuance te hebben gekregen. Of context. Of een compleet andere betekenis. Wie het nog probeert bij te houden, raakt al snel verstrikt in een moeras van quotes, terugtrekkende bewegingen en strategisch vergeten uitspraken.

Precies daarvoor is er Minister Memory. Een spel dat je geheugen traint én de politieke werkelijkheid terugbrengt tot iets tastbaars: kaartjes omdraaien, paren zoeken, en ondertussen ontdekken hoe vaak inwisselbaar niet alleen de standpunten, maar ook de gezichten lijken te zijn.

Afgelopen vrijdag lanceerden we de eerste versie van het Kabinet Jetten. En nu is er een update. Minister Memory 2.0.

Een layout. Soort van. Eindelijk.

De eerste versie had een minimalistische benadering die je ook mild kunt omschrijven als een totale afwezigheid van vormgeving. Dat is opgelost, alhoewel daar de meningen zoals altijd over zullen verschillen. Maar Minister Memory 2.0 heeft een layout. Punt. Probeer dat maar eens te ontkennen. Ook geen overbodige luxe, eerder een erkenning dat zelfs het politieke spel gebaat is bij enige visuele structuur.

Mini: voor de korte spanningsboog

Op veler verzoek, of in ieder geval na voldoende collectief gezucht, is er nu Minister Memory Mini. Vier ministers en/of staatssecretarissen, een kort potje, snel resultaat. Ideaal voor wie zijn politieke teleurstelling graag in hapklare brokken consumeert. En om de schok niet al te groot te maken is dit nu de standaard versie die geladen wordt als je de site opent.

Meer smaken: staatssecretarissen en combinaties

De blik is verbreed. Naast de ministers zijn er nu ook versies met staatssecretarissen. Voor de volledigheid, en omdat het onderscheid in verantwoordelijkheid in de praktijk vaak net zo diffuus is als het geheugen van de gemiddelde bewindspersoon. Wie echt wil doorpakken, kiest de gecombineerde variant: het volledige kabinet Jetten op één speelveld. Auw.

Voor de die-hards is er bovendien nog steeds Minister Memory Pro, beschikbaar voor alle varianten. Daar houdt het op bij simpele paren: je matcht gezicht, naam én departement. Wie denkt dat hij het kabinet kent, krijgt hier een reality check.

Heimwee naar Rutte IV

Voor wie nostalgische gevoelens heeft richting Rutte IV: goed nieuws. De originele Minister Memory blijft beschikbaar. Zie het als een historisch archief, of als discomfort food. Sommige ellende slijt tenslotte nooit helemaal.

Eeuwige roem, of iets wat daarop lijkt

En dan het sluitstuk: leaderboards. Prestaties worden vastgelegd alsof het geen ministerraad is. Namen verschijnen. Scores blijven staan. In een politieke cultuur waarin politieke verantwoordelijkheid meestal tijdelijk is, biedt Minister Memory 2.0 iets zeldzaams: actieve herinnering.

Het verandert natuurlijk niets aan de werkelijkheid. Het maakt haar alleen iets leuker. Of nou ja, dat hopen we.

Dus: Minister Memory 2.0 is vanaf nu beschikbaar. Voor wie denkt dat hij het allemaal nog scherp heeft, of voor wie wil testen hoe snel vergeten eigenlijk gaat.