“O ja, we zitten weer in de tijd van de eindejaarslijstjes. En de alternatieve eindejaarslijstjes“, schreef een van onze lezers.

Zo nu en dan konden we het op Sargasso ook niet laten. Bijvoorbeeld in 2008 met een lijstje van de beste wetenschap- en technieksites om te kijken wat het beste, mooiste hipste van 2008 was. Met de wetenschap regelmatig onder vuur, zou dat eigenlijk wel een herhaling waard zijn.

Eind 2010 was daar de ‘niet-top2000-muziek-top2000’. Uiteraard met medewerking van onze lezers. Helaas geen 2000 titels, wel nog een indrukwekkende 1200.

In 2011 wilden ook wij wel eens een ‘Person of the year’ of een ‘Nederlander van het jaar’ binnenslepen. Met de dol-enthousiaste medewerking van onze lezers werd een ‘Mens van het jaar’ gevonden. In 2012 rolde er zodoende een ‘Geen Mens van het Jaar’ uit de bus.

In 2013 kon de redactie geen fatsoenlijke lijst samenstellen van wie echt de meeste invloed in Nederland hebben.

In 2019 konden we wel zonder eindejaarslijstje met input van lezers. We benoemden de stille meerderheid tot ‘Mens van het jaar’.

Andere lijstjes

Wij laten ook andere lijstjes niet altijd links liggen. Deze keer een kort lijstje, uitgelokt door een andere lezer, die schreef: “Lijst Henk Krol? Ik kan geen partij vinden die de 2e kamer gehaald heeft, waarvan de naam van de oprichter in de partijnaam staat. Nou ja, eentje dan, maar de oprichter zelf heeft dat niet meer meegemaakt, LPF.”

Hij heeft gelijk. Na 1945 deden achttien partijen die ‘lijst’ in de naamvoering hadden, aan de Tweede Kamerverkiezingen mee. Slechts twee haalden zetels.

In de meeste gevallen ging het om eenmensfracties en kleine afsplitsingen van andere partijen. Vaak hadden afsplitsers weinig tijd om een partijstructuur op poten te zetten. En ook geen nieuwe naam. De LPF was de enige uitzondering.

Dit waren de politieke lijsten (getal achter de naam is het aantal stemmen. Alleen als zetels werden gehaald, is dat er bij vermeld):

1948 Lijst Welter 62.376 – 1 zetel

1963 Lijst Grol 867.

1967 Lijst Voogd 4.808; Lijst Machiela 1.676; Lijst Germeaux 1.218; Lijst Rodermond 916.

1971 Lijst van Velzen 3.676.

1972 Lijst ir. W. Stam 1.547.

1977 Lijst JUSIA 91; Lijst Griek 67.

1986 Lijst Wissink 560; Lijst Brummer 65.

2002 LPF 1.614.801 26 zetels

2004 Lijst Ratelband 9.045; Lijst Veldhoen 296.

2006 Lijst Potmis 4.339; Lijst Poortman 2.181.

2010 Lijst 17 7.456; Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk 52.937

Lijsten op stembiljet

Eigenlijk een eindejaarslijstje van niks-lijsten. Het is nog even afwachten of er bij de komende verkiezingen nog meer ‘lijst’-partijen op het stembiljet zullen verschijnen. De kans dat er een ‘Lijst Omtzigt’ zou komen is al verkeken. Pieter Omtzigt staat vierkant achter de benoeming van Wobbe Hoekstra tot lijsttrekker van het CDA.

Er is nog kans op een ‘Lijst Eerdmans/Nanninga’ of ‘Lijst Nanninga/Eerdmans’(afhankelijk van wie het dominantst is), want een ‘Lijst Baudet’ is ook al een gepasseerd station.

Wat een bijzonder eindejaarslijstje kan worden (want blikt vooruit naar 2021): Wie zou volgens u zich nog voor 1 februari 2021 moeten aanmelden als Lijst (naam van uw favoriet)? Iemand van binnen ‘de politiek’ of juist van buiten?