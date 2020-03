Kunst op Zondag | Utrecht Overvecht in kleurvlakken

Astrid Rubie - Overvecht in het Herman van Veen Arts Center. © foto Els Vegter

Toen de flats in Utrecht Overvecht werden afgebroken jaren geleden, stond beeldend kunstenaar Astrid Rubie aan de zijlijn. Ze keek door het bouwskelet heen en zag de felle kleuren van de binnenwanden. De bomen in het park stonden er voor als stille getuigen. Met dit beeld is zij als schilder aan de slag gegaan en zo ontstond de serie ‘Overvecht’.

De kleuren van de binnenmuren die tevoorschijn kwamen in het afbraakproces symboliseren eveneens de veelkeurigheid van Overvecht, een multiculturele wijk in Utrecht noord.



De heldere kleuren heeft zij kubistisch in beeld gebracht met daarvoor de suggestie van bomen. Deze bomen zijn niet geschilderd maar vormen de drager zelf. Ze werkt namelijk op houttriplex en kiest haar materiaal in de bouwmarkt zorgvuldig uit. Knoesten en lijnen die in het plaatmateriaal zitten, krijgen in haar schilderkunst de suggestie van bomen. De organische vormen in het hout en de grillige lijnen van de stam contrasteren met de rechthoekige verfvlakken.

De mooiste exemplaren vind ik die met warmgeel in de bovenhoek waardoor de suggestie van zonlicht wordt gewekt. De witte vlakken die zij soms aanbrengt geven een doorkijkje naar, ja naar wat? De leegte? Het eeuwige? Het tijdloze? Rubie maakt helder werk waar je niet in kunt verdwalen door de strakke lijnen maar die toch de verbeelding aan het werk zetten.

Astrid Rubie geeft rondleidingen op verzoek op Landgoed de Paltz waar zich een prachtige vallei bevindt. Dit betreft een oude zandafgraving. Het zand is in de jaren zestig gebruikt om de wijk Overvecht te bouwen. Nu groeien er bijzondere orchideeën.

De tentoonstelling ‘Overvecht’ is te zien t/m 29 maart in het Herman van Veen Arts Center in Soest. Rubie is gastkunstenaar in Landgoed de Paltz 1 waar ook het werk van Herman van Veen te zien is.