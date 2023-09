Kunst op Zondag tentoonstellingstips september

NIEUWS - Dit is het derde deel en voorlopig laatste deel van de Kunst op Zondag tentoonstellingstips. Later dit jaar volgt een nieuw drieluik met tips. Voor de september tips ging ik op bezoek in twee Hanzesteden en de groene oase Almen in de Achterhoek. Dit drieluik sluit met een tip voor Museum STRAAT op de NDSM-werf in Amsterdam Noord.

Ellen Korth met #Walks in EICAS Deventer

Multimedia fotograaf/kunstenares Ellen Korth heeft een solo-expositie in museum EICAS in Deventer. EICAS (European Institute Contemporary & Science) is het nieuwe museum voor modern kunst in de Hanzestad Deventer. Korth woont op korte afstand van het museum en sinds haar expositie #WALKS hier is te zien, loopt ze regelmatig binnen. #Walks is het resultaat van zeven weken elke dag wandelen – iedere dag dezelfde weg – iedere dag een foto – iedere dag printen. In de expositie zie je prints van deze wandeling op Japans papier, een film van de Walks, een video van het maakproces, een vloer vol geschreven met en-en-en-en Ellen’s stem. Lopend op blote voeten door de lichte museumzaal, luisterend naar de stem van Ellen voelt als een da-da-ervaring.

#WALKS van Ellen Korth is nog tot en met 17 september 2023 te zien in museum EICAS in Deventer.

Mucha & Tijdgenoten in Hanzestad Doesburg

Het Lalique Museum in Hanzestad Doesburg is vernoemd naar de Franse edelsmid en glaskunstenaar René (Jules) Lalique (1860 – 1945). Hij werkte vooral volgens het gedachtegoed van de art nouveau en art deco. Naast de vaste collectie met werk van Lalique organiseert het museumteam jaarlijks een tijdelijke expositie. In deze tentoonstelling is altijd een verbinding te zien met Lalique en/of de art nouveau periode. Nu te zien: Mucha & Tijdgenoten. Alphonse Mucha (1860 – 1939) was een Tsjechische kunstenaar die met zijn art nouveau-affiches en illustraties reuring veroorzaakte Parijs. Hij werd in 1894 in één klap wereldberoemd met zijn ontwerp van een poster voor de wereldberoemde Frans- Nederlandse actrice Sarah Bernardt. Deze affiches werden door liefhebbers uit de straten van Parijs geroofd. In deze expositie laat de conservator je ook zien welke de invloed Mucha had op zijn tijdgenoten.

Mucha & Tijdgenoten is tot en met 30 juni 2024 te zien. Het Lalique Museum is gratis toegankelijk met de Museumkaart.

Bomen over Bomen in het Gelderse Almen

Museum STAAL in Almen lijkt nu wel een museumbos. In de tentoonstelling Bomen over Bomen ontdek je van alles over bomen. De boom wordt hier op verrassend veel verschillende manieren gepresenteerd. Samen met Natuurmonumenten wordt dieper ingegaan op de functie van de groene oase in ons leven en voor de planeet. De boswachter van Almen vertelt over Landgoed Veldhorst. Jongeren uit Zutphen en omgeving laten mooi houtwerk zien dat ze hebben gemaakt bij Walhallab. Er zijn ook schilderijen van verschillende leden van de schildersfamilie van Barend Cornelis (B.C.) Koekkoek (Middelburg 1803, Kleve 1861). De stamboom van de familie Staring (naamgever van dit museum) is te zien op de eerste verdieping. Daar staan ook allerlei bijzonder kastjes gemaakt door Studio K. In de schommelzaal, ja met echte schommels, kun je kijken naar de time-lapse film van de Zwolse filmmaker Rick Kloekke. En dan zou ik bijna de frêle kunstwerken van Stef Kreymborg bijna vergeten. Wat weet jij trouwens van Stafrassen? Je ontdekt het allemaal in Bomen over Bomen.

Bomen over Bomen is tot en met 24 maart 2023 te zien in Museum Staal in het Gelderse Almen Het museum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (trein Zutphen, aansluitend bus naar Almen).

Extra Bomen van Draad

In de kerk van Almen (tegenover het museum( is tot en met 1 oktober de installatie Bomen van draad van Sara Vrugt te ontdekken. Vrugt is in 2020 begonnen met haar borduurproject. Ze geeft hiermee uiting aan haar bezorgdheid over het klimaat. De kunstenaar realiseerde zich dat ze in haar eentje relatief weinig kan doen. Daarom is ze een borduurproject begonnen waaraan duizend vrijwilligers hebben meegewerkt. Een geborduurd bos op textiel van vier bij dertig meter. Bomen, vogels, bladeren alles in vier seizoenen. In de wortels van de bomen kun je 300 bomenverhalen lezen. Bomen van Draad is nog tot en met 1 oktober 2023 te zien in Almen. De installatie is onderdeel van de tentoonstelling Bomen over Bomen. Meer een toegangskaart kun je beide exposities zien.

Shepard Fairey in Museum STRAAT in Amsterdam

Op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord staat het eerste en (voorlopig) enige street art museum van ons land: Museum STRAAT. Het museumteam nodigt jaarlijks nationale en internationale street art kunstenaars en graffitischrijvers uit om ter plekke een werk te maken. Dit keer is het een hele grote vis: de wereldberoemde street art kunstenaar Shepard Fairey. Je kunt hem kennen van zijn wereldberoemde Hope-poster van de Obama-campagne in 2008. Fairey heeft met zijn team twee kunstwerken voor STRAAT gemaakt. Raise the level (4 x 4.8 meter) is buiten te zien en binnen de collage ‘Desert today-Ocean Tomorrow.

In STRAAT Gallery is tot en met 1 oktober 2023 een solotentoonstelling van zijn werk op papier te zien.

In Printed Matters ontdek je maar liefst 130 werken uit het grote oeuvre van Fairey.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan en met toestemming van de genoemde musea, kunstenaars en alle bruikleengevers.