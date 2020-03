Kunst op Zondag | Op de lijn

We zijn zo goed als helemaal verhuisd naar de virtuele wereld. Online vergaderen, thuiswerken en natuurlijk online museumbezoek. Kunst op de lijn, we nemen er even de tijd voor want die hebben nu genoeg.

Bij de diverse media die ‘kunst op de lijn’ doorgaven, werd al snel verwezen naar het al jaren bestaande Arts and Culture van Google. Behalve museumbezoek biedt dat platform veel meer. Struin eens door de afdeling experimenten.

Tips van uw kunstredacteur: kijk eens bij From a picture to a thousand stories (via een klik op afbeeldingen van foto’s en kunstwerken kom je bij daaraan gerelateerde boekomslagen, die je in een paar stappen via Google books aan je Google-bibliotheek kunt toevoegen) of ga naar de app waarmee je zelf collages kunt maken met je eigen fotomateriaal.

Een heel leuk experiment is ‘Living Archive’ gemaakt door Wayne McGregor.

In dat archief ontelbare dansposes, waarmee je zelf een kort choreografietje kunt maken. Helaas beperkt tot een dansje van maximaal 15 ‘moves’, voor heel rudimentaire dansers, maar het kan zomaar heel verslavend worden.

Doe het zelf

Het werkt zo: Na de intro overgeslagen te hebben op deze pagina, kun je aan de slag.



Ga met de cursor op een figuurtje staan en bovenin het scherm zie je uit welke choreografie het komt.



Met 1 klik op een figuurtje heb je het geselecteerd en staat het onderin de editor waarin je het dansje samenstelt. Als je daar de cursor op zet verschijnt een informatiebullet.



Klik er op en je krijgt aan de linkerkant informatie over het dansstuk. In dit geval ‘Borderlands’, geïnspireerd op het werk van beeldend kunstenaar Josef Albers.



Het maximum aantal figuurtjes is dus 15. Klik op het pijltje rechts onderin en je krijgt jouw choreografie te zien, die je ook kunt delen op o.a. op twitter en facebook.

Er blijken verschillende pagina’s met verzamelingen poses te bestaan, bijvoorbeeld deze drie.



Maar daar is het lastig naar zoeken. Mij lukt het alleen maar door het nummer in de url te veranderen en af te wachten wat er zou verschijnen.

Online dans

Vorig jaar schreven ook over een tweetal interactieve dansprojecten, waarvan inmiddels honderden filmpjes online staan: hier gaven we informatie over Re: Rosas en hier over de Nelken-line van de Pina Bausch Foundation.

Re: Rosas staat al wat langer online. Een project van het dansgezelschap van Anne Teresa De Keersmaeker. Terzijde: Rosas heeft een ‘open streaming’ online gezet zodat je gedurende de ‘lockdown’ naar een paar projecten kunt kijken.

Toen we er hier over schreven stonden 417 filmpjes online. Inmiddels zijn het er 442. Onder de recent toegevoegde filmpjes ook ‘corona-Rosa’. Rosas in isolation, Rosas_Covid19 en Quarantaine with Rosas, om er een paar te noemen.

Bij het project de Nelken-Line zijn niet zo veel; filmpjes toegevoegd. Opvallend: de laatste is een maand geleden toegevoegd en komt uit Bologna (Noord-Italië!).

Arsis, Bergen op Zoom

Bij Re: Rosas zien we (nog) geen Nederlandse bijdragen, bij de Nelken-line waren twee Nederlandse initiatieven ingestuurd, waaronder de uitvoering van van de ‘Arsis Kunst en Sociëteit’ in Bergen op Zoom, in het kader van Heerlijke Kunst (2017).

De Nelken-Line zou trouwens prima uit te voeren zijn met 1,5 meter onderlinge afstand tussen de deelnemers.

Arsis wilde ook een Re Rosas doen en heeft er, tot 16 februari, drie keer voor gerepeteerd.



De bedoeling is een filmpje te maken op het Oosterscheldewad. Afgelopen week besloot men het project door te schuiven naar september. Jammer genoeg dus niet voor de Internationale Dansdag, waarvan nu ook maar de vraag is of en in welke vorm dat eind april doorgang al vinden.

Maar wat moeten lokale kunstorganisaties in deze tijden? In Bergen op Zoom hebben ze ook een online oplossing gevonden: Arsis introduceert kunst in corona-tijd. Er is een speciale website voor gemaakt, waar voor de pagina ‘Corona kunstuitingen’ kunst ingestuurd kan worden.

U ziet: niet alleen de grote musea en internationale kunstprojecten zijn online te bezoeken, er zijn ook lokale initiatieven. Heeft u een aardige bij u in de buurt gezien? We zien het graag in de reacties tegemoet.