Kunst op Zondag | Herfst in de Polder

Het blad is rot

De boom wordt kaal

De lucht betrekt

Het blad is geel

De lucht wordt grijs

Het licht gaat aan

De kou trekt op

Het huis is kil

De vorst zet in

De wind die jaagt

Het oog dat traant

De regen striemt

De grond is nat

De modder zuigt

Het water kolkt

Het bloed staat stil

Het hart klopt traag

De mist hangt laag

De meeuw die krijst

De rook verstikt

De stem verstomt

De onrust jaagt

Het blad is zwart

Het graf ligt klaar