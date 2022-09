Kunst op Zondag | De realiteit is altijd verderop

Vandaag meende ik even

een echte Potter te ontwaren,

zo in ’t weiland

voor ’t oprapen

In levende lijven,

in een hoekje van dat weiland

wat bomen kris kras,

schuilden koeien samen

tegen de regen.

Tableau Vivant,

tijdloos

weet de koeienkont feilloos

de regen de vinden.

Maar, corrigeert het kunstboek me,

echt, de Potters waren esthetisch,

zomers, pittoresk en bovenal droog.

En elke koe lag in de zon

binnen een gouden randje, waar

het enige natte de verf was.

Verward schudden de koeien hun konten

als ik ze met de feiten confronteer,

we nemen waar;

Potter is overal.