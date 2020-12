Kunst op Zondag | De Jugendstil van Apeldoorn

Apeldoorn Jugendstil Sonnevanck Deventerstraat 33 © eigen foto J. Lendering

Apeldoorn is een laatkomertje. De groene Veluwestad heeft geen grootse middeleeuwse geschiedenis. Het werd pas later wat, toen mensen zich realiseerden dat de beekjes die van de Veluwe kwamen neerstromen nuttig konden zijn om watermolens aan te drijven. Zo ontstond de papierindustrie. Maar Apeldoorn werd pas echt meer dan een vlek op de landkaart toen stadhouder-koning Willem III besloot een oud jachtslot uit te breiden met een paleis, Het Loo.

En het was nog later, toen koning Willem I een kanaal liet graven, dat het grote dorp veranderde in een kleine stad.

Langs het kanaal kwamen industrieën. Er kwam een gasfabriek. Een spoorwegstation – eigenlijk twee: Het Loo had een eigen station – zorgde voor snellere verbindingen, zodat koning Willem III, koningin Emma en koningin Wilhelmina regelmatig in Apeldoorn verbleven. Een negentiende-eeuwse boom town.

Dat zie je aan de architectuur. De Apeldoornse Dorpsstraat, die inmiddels Hoofdstraat heet, staat vol gebouwen uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw. U mag het Art Nouveau noemen of Jugendstil, al zijn er natuurlijk ook gebouwen in andere bouwstijlen. Het is me als Apeldoorns kind nooit opgevallen, maar toen ik er onlangs een maand rondwandelde, zag ik het ineens overal. Hier zijn wat voorbeelden.

Ook in de zijstraten van de Hoofdstraat zijn opvallende gebouwen uit de tijd tussen 1890 en 1914. Nog verderop, in wat nu stadswijken zijn, hebben mooie buitenhuizen gestaan op wat toen nog platteland was.

Ik weet niet of ik houd van Jugendstil en verwante bouwstijlen. Er zijn me teveel ornamentjes, teveel krulletjes en teveel versierinkjes. Ik heb echter de afgelopen maand met plezier wat foto’s gemaakt. Foto’s die overigens vaak verpest werden doordat het onmogelijk was niet tevens een lantaarnpaal, een reclamebord, een spandoek of een lichtbak of een afvalcontainer in beeld te krijgen. Desondanks: aan veel huizen, zoals het onderstaande, zie ook ik af dat ze met liefde zijn ontworpen en onderhouden. Elk detail is origineel.

Toen ik de afgelopen weken door de Hoofdstraat wandelde, viel me steeds het contrast op tussen de ooit met zoveel zorg ontworpen en gebouwde Jugendstil-huizen en de dertien-in-een-dozijn-winkels die er tegenwoordig zijn gevestigd. Apeldoorn bezit iets prachtigs maar houdt het goed verborgen.



Eerder verschenen op Mainzer Beobachter.