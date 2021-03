De groenbak moet aan de weg gezet

Coronaviruscrisis of niet,

de lente staat ondertussen

wel mooi voor de deur.

En het leven gaat, met ons

of zonder ons,

toch gewoon door. Wie weet

blijven, uiteindelijk,

alleen, de pissebedden,

over als hoeder van onze tuin,

ik kan me er geen

voorstelling van maken.

Daar vliegt al een vlinder,

daar groent al wat, en hier ook al,

en daar gaat al een bloem uit z’n bol.

Dus, schat, of je vanavond wel gewoon

even de groenbak aan de weg zet.

