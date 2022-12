Kerstwens: Nederlandse Patriots naar Oekraïne

De kans is groot dat op het moment dat dit stukje online komt het weer raketten regent in Oekraïne (schrijf ik op 24 december). Het is tenslotte kerst en dat zal Poetin als een mooie gelegenheid zien om mensen die zich niet laten knechten stuk te maken.

Nu is er ook iets moois gebeurd deze week. Zelensky bezocht de V.S., sprak het congres toe, en kreeg de toezegging voor een Amerikaans Patriot-systeem. Eerst training en dan levering. Te laat, zoals het westen de hele oorlog door te laat alsnog de goede wapens levert, die het eerder niet durfde te leveren. Maar toch. Patriots zijn een welkome aanvulling op het luchtafweergeschut, dat het luchtruim van Oekraïne tot het best bewaakte van de wereld zal maken.

Maar met één patriotsysteem kom je er niet in een land zo groot als Oekraïne. En dan komt Nederland in beeld. Want nu Biden zijn fiat heeft gegeven en de V.S. Patriots gaan leveren, kunnen andere landen die dat systeem gebruiken dat ook. Dus we hebben nu, ondanks onze uitgeklede krijgsmacht, zowaar de mogelijkheid te laten zien dat we als klein land groot kunnen zijn. Door Oekraïne één van de beste kerstcadeaus te geven die het land zich op dit moment kan indenken: meer bescherming door een tweede batterij Patriots.

Daarmee laten we zien dat ook Europa z’n steentje wil bijdragen. Bovendien kunnen we na zo’n grote bijdrage, in de schijnwerper die dan even op ons gericht is, anderen met recht oproepen ook zwaardere wapens te leveren. Leopard tanks bijvoorbeeld, die Duitsland kan, maar niet wil leveren. Terwijl ze ook in Spanje klaarstaan. En vliegtuigen, die nodig zijn om het Oekraïense luchtruim te controleren en bezet gebied te bevrijden. Ze worden vast een keer geleverd, maar vooralsnog houden onze ‘leiders’ elkaar weifelachtig voor dat Poetin dan boos zal worden.

Laten wij dan toch proberen om één keer groot te zijn.