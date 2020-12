Goedemorgen! Komt allen tezamen op deze eerste Kerstdag op Sargasso. Hier mag u met meer dan drie mensen te gast zijn.

Ja, wij weten de Kerstlockdown wel te omzeilen. En om het vandaag een beetje vol te houden, speciaal voor u, al dan niet in enige eenzaamheid: elk half uur een postje. Berichtjes, anekdotes, nostalgie, filmpjes, muziek, poëzie.

Ergens diep in Sargasso’s kelder vonden we een boodschapje van ene Spuyt12:

“30 berichten op eerste kerstdag om de eenzame reaguurders te steunen?”

Het was een reactie op een stukje uit 2006, waarin werd verwezen naar een onderzoek dat als uitkomst had dat “een eenzame kerst extra alleen voelt”.

We hebben het nog eens opgezocht en er was destijds niets van een lockdown of pandemie te bespeuren. Maar ongetwijfeld zal de eenzaamheid er dit jaar anders uitzien dan voorgaande jaren. Alleen al omdat bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstdiners in buurthuizen, wijk- en dienstencentra, kerkzalen en Leger des Heilslocaties niet doorgaan.

Daarom Sargasso’s Kerstlockdown Special, dat we ook later dan normaal zullen afsluiten. Onze Closing Time is vandaag om 22.30 uur.

Natuurlijk staan ook vandaag de reactie-velden open, en vernemen we graag hoe u de kerstlockdown doorbrengt.

Namens de redactie: Veel plezier en een fijne Kerst!