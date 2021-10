Johnson tempert verwachtingen COP26

Zondag begint in Glasgow de VN-klimaatconferentie COP26. Gastheer premier Boris Johnson heeft de kans op succes ‘een dubbeltje op zijn kant’ genoemd. In een Q&A sessie met kinderen afgelopen maandag verwierp hij de hoge verwachtingen van recycling bij het terugdringen van de opwarming van de aarde. ‘Recycling is niet het antwoord, eerlijk gezegd. Je kunt plastic eigenlijk maar een paar keer recyclen. Wat je moet doen is de productie van plastic stoppen’, vertelde hij aan de kinderen tot ontstentenis van Simon Ellin van de Britse Recycling Association.

Johnson mist de kern van het plastic verhaal volledig volgens Ellin. Naast recycling moet de productie inderdaad omlaag, maar we kunnen helaas niet zonder plastic om voedsel goed te kunnen bewaren. Met verwijzing naar een recent rapport over recycling waarin dat ook staat wees hij er op dat de premier kennelijk niet op de hoogte is van zijn eigen regeringsbeleid. Tja, met zulke regeringsleiders kunnen de verwachtingen inderdaad niet al te hoog gespannen zijn.

Hoe hoog ligt de prioriteit bij de regeringsleiders die COP26 tot een succes kunnen maken? Poetin komt niet vanwege de Covid-pandemie, zegt hij, en de komst van Xi Jinping is ook niet zeker. Modi, de premier van India, het land dat na China en de VS de hoogste uitstoot aan broeikasgassen heeft, zal er wel zijn. Maar het land legt zich niet vast op een datum waarop het klimaatneutraal wil zijn. Nogal wat deskundigen achten de kans klein dat het akkoord van Parijs in Glasgow overeind gehouden kan worden. Een nieuwe clash tussen rijke en arme landen is te verwachten. Vierentwintig ministers van ontwikkelingslanden hebben na een videoconferentie die was georganiseerd door Bolivia al vast een schot voor de boeg gegeven.



Het VK heeft nog andere problemen

Kan de gastheer nog wat betekenen? Het VK heeft voor Glasgow een deal voorbereid over de emissies van de wereldwijde luchtvaart. Maar verder heeft Johnson eigenlijk de handen vol aan andere problemen: de pandemie en –continuing story- de Brexit. De Britse instantie die toezicht houdt op de besteding van de belastingen kondigde gisteren aan dat de daling van het BNP vanwege de Brexit hoger is dan de achteruitgang van de economie die veroorzaakt wordt door de pandemie. En dan zijn alle Brexit-problemen nog niet voorbij. Er is nog steeds geen definitief akkoord over de procedures bij de controle van de handel tussen Engeland en Noord-Ierland. De onderhandelingen zitten nog vast op de weigering van de Britse regering om het Europese Hof bij de conflicten over de uitvoering van een akkoord tussenbeide te laten komen.



Visserijoorlog

Intussen is er een nieuw conflict ontstaan over visserijgronden. Nadat Franse vissers eerder al bij het eiland Jersey waren weggestuurd is deze week een Britse vissersboot opgebracht in Le Havre omdat de visser niet beschikte over de vereiste toestemmingspapieren. Vanaf volgende week heeft de Franse regering strenge maatregelen aangekondigd voor de handel en visserij rond Het Kanaal om druk te zetten op het Verenigd Koninrijk: ‘een verbod op het aanlanden van Britse vissersvaartuigen in aangewezen havens; versterking van de gezondheids- en douanecontroles; systematische veiligheidscontroles van Britse schepen; versterking van de controles op vrachtwagens van en naar het Verenigd Koninkrijk.’

Niet uitgesloten wordt dat Frankrijk op den duur de energieleveranties aan het VK gaat herzien als eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De afspraken over de visserij waren bij het afsluiten van de Brexit-overeenkomst net als die over de grens met Noord-Ierland provisorisch. Ondanks de geringe omvang van de Britse visserij kostte het de onderhandelaars veel moeite om tot een akkoord te komen vanwege de grote symbolische waarde in het ‘take back control‘-verhaal van de Brexiteers.

Harde actie

Britse milieuactivisten vrezen dat alle post-Brexit problemen in de weg zitten voor een daadkrachtige aanpak van de klimaatopwarming in het Verenigd Koninkrijk en een succesvolle COP26. Om meer aandacht te krijgen voor wat in hun ogen de absolute prioriteit zou moeten krijgen blokkeerde Extinction Rebellion gisteren de toegang tot een olieraffinaderij in Hampshire en beklommen activisten twee silo’s. Een nieuwe actiegroep met veel oudere demonstranten is „Insulate Britain“. De groep heeft de afgelopen weken aan de lopende band wegen rond Londen geblokkeerd, waaronder de snelwegen M1, M4 and M25. Honderden mensen zijn gearresteerd.

Een boze automobilist die dacht dat de actievoerders een ambulance niet wilden doorlaten besproeide hen met inkt. Commentaar van een 77-jarige deelnemer aan het protest: ‘Ik heb er een hekel aan, ik ben een gepensioneerde arts, ik heb mijn hele leven geprobeerd om mensen te helpen, en ik moet dit doen omdat de regering het probleem eigenlijk niet adequaat zal aanpakken. Ik ben vreselijk bezorgd.’

De activisten kregen deze week in Noord-West Engeland en Schotland steun van boven. Hevige regenbuien hebben daar wegen ontoegankelijk gemaakt. Rivieren laten opnieuw gevaarlijk hoge waterstanden zien. De gasten van COP26 in Glasgow zullen hun laarzen mee moeten nemen.