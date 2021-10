Italië verplicht coronapas op het werk

In Italië moet iedereen vanaf vandaag op de werkplek een coronapas kunnen laten zien met een vaccinatiebewijs, negatieve test of bewijs van herstel. Zonder coronapas riskeer je een boete tussen 600 en 1500 euro. Je kunt niet ontslagen worden, maar de werkgever mag je loon wel inhouden zo lang je niet werkt. Werkgevers riskeren ook een boete als ze hun personeel niet controleren op de ‘groene pas’. De werkgeversorganisatie Confindustria staat achter de maatregel in de hoop op een snel herstel van de economie. De vakbonden zijn sceptisch en verwachten meer van een algemene vaccinatieplicht. Havenarbeiders in Triëst die voor een groot deel niet gevaccineerd zijn hebben gedreigd de haven stil te leggen als de maatregel niet ingetrokken wordt.

Verwacht wordt dat andere havens zullen volgen. Om een chaos in de voedselvoorziening te voorkomen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid geopperd dat werkgevers van cruciale bedrijven hun werknemers een gratis test zouden kunnen aanbieden. De minister van Arbeid, Andrea Orlando, is het daar niet mee eens omdat hij bang is dat dit de prikkel wegneemt om zich te laten vaccineren. Dat was kennelijk een van de motieven van de regering om deze vergaande maatregel te nemen. Italië is al vanaf het begin buitensporig getroffen door de pandemie met meer dan 130.000 doden. De regering wil nieuwe lockdownmaatregelen die de economie ernstig aantasten voorkomen. Ondanks dat meer dan 85% van de Italianen van 12 jaar en ouder minstens één keer is gevaccineerd zouden er nog 2,5 miljoen werknemers ongevaccineerd naar hun werk gaan.

Fascisten op straat

Afgelopen zaterdag demonstreerden zo’n tienduizend tegenstanders van de coronapas in Rome. Het protest ontaardde in gewelddadigheden van demonstranten die het gebouw van de vakcentrale CGIL binnendrongen en daar vernielingen aanrichtten. Het geweld werd geïnitieerd door leden van de fascistische partij Forza Nuova. De demonstranten molesteerden een ambulance en verwondden vier verplegers. Ze probeerden ook het kantoor van premier Draghi te bereiken. Hun leider Roberto Fiore is gearresteerd. Maandag bezocht premier Mario Draghi CGIL om in eigen persoon de schade op te nemen en zijn solidariteit te tonen. Hij beloofde de ontmanteling van alle fascistische groeperingen opnieuw ter discussie te stellen. De vakbonden hebben voor morgen een demonstratie aangekondigd onder de titel “Mai più fascismi” (nooit meer fascisme). Forza Nuova is een openlijk fascistische partij die niet in het parlement is vertegenwoordigd en banden heeft met Britse, Poolse en Russische fascisten.



Het is precies honderd jaar geleden dat de fascisten onder leiding van Mussolini een aanval deden op de Italiaanse vakbonden, een inleiding op de machtsovername in 1922. Nu de fascisten weer op straat zijn, schrijft de linkse krant Il Manifesto, moet de regering in actie komen. Dat vereist volgens de krant ook een standpunt van het rechterdeel van de Italiaanse politiek: de Fratelli d’Italia onder leiding van Giorgia Meloni, een kleine partij met 32 zetels in het parlement. En Matteo Salvini’s Lega, nog steeds coalitiepartner in de brede regering-Draghi. Il manifesto roept de regering op te bewijzen dat deze nationale coalitie ook een anti-fascistische coalitie is.

Lokale verkiezingen

Draghi doet het goed met zijn coalitieregering bestaande uit Lega, Vijfsterrenbeweging en Democratische Partij. Hij is nog steeds populair als onafhankelijke regeringsleider. De centrum-linkse Democratische Partij won twee weken geleden in de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen in verschillende grote steden. In Rome maakt Roberto Gualtieri dit weekend een goede kans om in de tweede ronde zijn rechtse concurrent Enrico Michetti te verslaan. Hij lost dan Virginia Raggi af, de weinig populaire burgemeester van de Vijfsterrenbeweging. Deze partij staat er van de coalitiepartners het slechtst voor. In Turijn kwam M5Stelle niet verder dan 10%, in Milaan behaalde de partij 3%. Daar won de groene burgemeester Guiseppe Sala met 58% een tweede termijn.

Naast het succes van links is er ook de groei aan de extreemrechtse kant bij de Fratelli d’Italia. Onder leiding van Meloni is de oppositiepartij van 4 procent bij de parlementsverkiezingen in 2018 gestegen naar 20 procent in de peilingen nu. In Rome won een kleindochter van Mussolini met overmacht een raadszetel voor de Broeders. Ze werd herkozen met 8200 stemmen (tegen 667 bij de vorige verkiezingen), het hoogste aantal van alle kandidaten.



Het verloop van het protest tegen de coronamaatregelen zal uitwijzen hoe ver de fascisten in Italië honderd jaar na Mussolini kunnen komen. Zaterdag worden nieuwe clashes verwacht.