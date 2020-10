LONGREAD - Institutioneel racisme wordt wel gedefinieerd als een vorm van racisme die zichtbaar wordt in de praktijken van politieke en sociale instituties. Het is een vorm van onzichtbaar racisme die zich manifesteert naast openlijk of alledaags racisme. In deze empirische verkenning probeert Jan de Jonge institutioneel racisme zichtbaar te maken aan de hand van cijfers op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en inkomen.

In Nederland zijn recentelijk een aantal onderzoeken gepubliceerd (o.a. door het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Plan Bureau) die uitkomsten naar personen met en zonder migratie-achtergrond geven. Zo kunnen verschillen tussen Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en Nederlanders zonder migratieachtergrond met elkaar vergeleken worden. Ik heb gekeken naar het onderwijs, de arbeidsmarkt en naar de relatieve inkomensverschillen.

Het is duidelijk dat daarmee geen beeld wordt gegeven over de omvang van institutioneel racisme in Nederland. Ik kijk niet naar de rechtspraak, het politie-optreden, het handelen van de belastingdienst of de praktijken in de horeca, de woningsector en dergelijke. In die zin pretendeer ik niet een alomvattend onderzoek te hebben gedaan naar het vóórkomen van institutioneel racisme in Nederland. Ik beschouw de uitkomsten van het onderwijs, de arbeidsmarkt en de inkomens-verschillen als relevante indicatoren, maar niet als doorslaggevend.

Het belangrijkste bewijs voor het bestaan van institutioneel racisme en/of discriminatie is, in mijn optiek, de aanwezigheid van langdurige achterstanden. Een belangrijk criterium in de beoordeling van achterstanden is of ze verklaard en gerechtvaardigd kunnen worden. Ook hun ontwikkeling is belangrijk: zijn ze permanent, nemen ze toe of nemen ze juist af.

Binair of multicultureel

Hoewel Nederland een multiculturele samenleving is, wordt het soms als een verdeelde, binaire, samenleving afgeschilderd. Volgens de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel is de primaire indeling in Nederland, als het uitsluitingsmechanismen betreft, die tussen ‘wit’ en ‘zwart’ (waaronder hier iedereen met een kleur valt). Hierin volgt Schinkel de praktijk in de VS. Waar in Brazilië of Europa multiculturalisme verwijst naar etnische en culturele pluraliteit, ligt dit in de VS volstrekt anders als het gaat om de zwarte gemeenschap. De Franse sociologen Bourdieu en Wacquant stellen vast dat: “If the USA is truly exceptional, (..) it is above all for the rigid dualism of its racial division”. (1999, 51) Daarom verwijst multiculturalisme in de VS niet naar etnische pluraliteit maar naar raciale verdeeldheid. De situatie in de VS speelt een te grote rol in de discussie in bepaalde kringen alhier.

Ik beschouw Nederland als een multiculturele samenleving, niet als een binair verdeelde samenleving. In een multiculturele samenleving bestaan nuances in de onderlinge betrekkingen, die in een verdeelde samenleving ontbreken. Bovendien bestaan er ook onderling, tussen de groepen met een immigratieachtergrond, duidelijke verschillen in gemiddeld inkomen, opleidingsniveaus en kansen op de arbeidsmarkt.

Ik maak ook verschil tussen discriminatie en racisme. Racisme is in mijn optiek een sentiment dat zich uit in gedragingen naar mensen met een bepaalde etnische achtergrond die men niet als gelijkwaardig beschouwt. Die mensen worden niet als minder geschikt, maar als minderwaardig beschouwd. In mijn visie op racisme is dit inferioriteitskenmerk doorslaggevend, niet de kleur zoals dat in het binaire model het geval is. Discriminatie is het beoordelen van leden van bepaalde etnische groepen op grond van vooroordelen en stereotypen.

Kansen in het onderwijs

In het onderwijs bestaat segregatie en onderzocht moet worden welke het gevolgen dit heeft voor leerlingen. Alle scholen, en in het bijzonder ‘zwarte’ en ‘gekleurde’ scholen, hebben de moeilijke taak om kinderen met veel achterstanden naar het standaard niveau te brengen. De overheid heeft daarvoor een systeem van gewogen financiering ontwikkeld. In de financiering tellen deze kinderen voor bijna twee. Scholen kunnen dit geld gebruiken om de klassen te verkleinen, om extra leerkrachten aan te trekken of om nieuwe leermethoden uit te proberen. De effecten van al deze maatregelen zijn bemoedigend. De achterstand op de autochtone kinderen was begin 2000 al bijna gehalveerd (Gijsbers, 2006, 165). Met taal zijn grote sprongen gemaakt en ook met rekenen bestond er toen bijna geen achterstand meer (Gijsbers, Ib., 171).

Recentelijk werd gekeken naar de leerprestaties voor begrijpend lezen en rekenen, waarbij rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau van de ouders. Het blijkt dat de verschillen tussen niet-westerse leerlingen en autochtone leerlingen klein zijn en dat de Marokkaans-Nederlandse leerlingen het eigenlijk beter doen dan op grond van hun achtergrondkenmerken zou mogen worden verwacht. Bij het rekenen scoren zowel Turkse als Marokkaanse Nederlandse leerlingen beter dan werd verwacht. Zij doen het dus eigenlijk beter dan de autochtone leerlingen met verder dezelfde achtergrondkenmerken (Herweijer, et. al., 2016a, fig. 2.3 en 2.4).

Toch ervaren leerlingen met een migratieachtergrond discriminatie in het onderwijs. Zij klagen er vooral over dat zij een te lage beoordeling krijgen. De klachten over onderadvisering worden niet bevestigd in het onderzoek dat ik ken. Er zijn mij drie onderzoeken bekend (Inspectie van het Onderwijs, 2007; Driessen, ITS, 2011; en Lek, proefschrift UU, 2020) en steeds is de conclusie dat er geen sprake van is dat allochtone leerlingen systematisch een te laag advies krijgen.

tabel 1 Opleidingsniveau naar herkomst (1e en 2e generatie)

Opleidingsniveau schoolgaanden en niet-schoolgaanden naar herkomst 1e en 2e generatie, 15-64, 2015 Basisschool Vbo/Mavo MBO/Havo/Vwo Hbo/Wo 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e T 38 9 19 19 30 45 14 27 M 47 5 15 19 24 46 14 30 S 18 5 20 13 36 46 25 36 A 14 3 19 12 40 45 27 41 Au 6 18 43 34

T=Turkse NL; M = Marokkaanse NL; S = Surinaamse NL; A = Antilliaanse NL

Au = Autochtone NL (NL = Nederlandse). Bron: Herweijer, et. al. (2016b, fig. 3.2, 64)

De grote sprong die van 1e naar 2e generatie gemaakt is, wordt duidelijk in tabel 1. Het lijkt zelfs alsof percentueel meer Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders hoger opgeleid zijn dan autochtone Nederlanders, maar dat komt omdat de populaties van de 2e generatie Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders jonger zijn dan de autochtone Nederlanders (daar zitten veel meer 40+ bij). Houden we hier rekening dan heeft 53% van deze groep een Hbo/Wo opleidingsniveau. De tabel laat duidelijk zien dat de stijging van het aantal personen met een Hbo/Wo diploma veel groter is onder jongeren met een migratieachtergrond dan onder autochtone jongeren.

Cijfers over de deelname aan het Hbo/Wo onderwijs in 2018 bevestigen een doorgaande vermindering.

Kortom: de segregatie in het onderwijs heeft de kansen van jongeren van gekleurde minderheden niet geblokkeerd. De verschillen die er zijn, hebben te maken met achtergrondkenmerken en daarbij is de opleiding van de ouders de doorslaggevende factor. Dit is naar zijn aard een klassenverschil. In de onderwijspraktijk lijkt institutioneel racisme geen rol te spelen.

Maar heeft deze gunstige ontwikkeling zich ook vertaald naar de arbeidsmarkt?

Kansen op de arbeidsmarkt

De positieve ontwikkeling in het onderwijs heeft zich niet doorgezet op de arbeidsmarkt. De grootste belemmeringen waar schoolverlaters tegenaan lopen zijn

a) de flexibilisering van de arbeidsmarkt, b) de verdringing op de arbeidsmarkt en c) discriminatie.

tabel 2 Werkloosheid naar herkomst

Werkloosheid naar herkomst, 15-75, M en V, 2017 T M S A Au 9,6 11,3 11,1 13,7 3,9

Bron: CBS Statline: Arbeidsdeelname naar migratieachtergrond, 2017

Hoe zijn de verschillen in werkloosheid tussen de diverse bevolkingsgroepen te verklaren? Als de belangrijkste verklarende factoren noemt het SCP de werkervaring en het werkloosheidverleden. Van het feitelijk verschil in werkloosheid (9,7 punten in 2015) tussen de autochtone Nederlanders en de totale groep Nederlanders met migratieachtergrond wordt 5% toegeschreven aan deze factoren; bijna de helft kan dus niet verklaard worden. (Huijnk, 2016b, figuur 4.15, blz. 101). Opleiding is indirect van invloed op de werkervaring en het werkloosheidsverleden. De onverklaarde rest schrijft het SCP toe aan factoren als: sociale vaardigheden, sociale netwerk, houding of motivatie. Verder worden personen met een flexibel arbeidscontract als eerste getroffen.

In de Nederlandse bedrijven is het werknemersbestand opgesplitst in een vaste kern en een flexibele schil. Werknemers die tot de vaste kern behoren beschikken over bedrijfsspecifieke vaardigheden; de bedrijven hebben geïnvesteerd in hun opleiding en beschouwen die opleidingskosten als investeringskosten. Werknemers die geen interne opleidingen hebben gekregen, zijn uitwisselbaar en behoren tot de flexibele schil. Via de flexibele schil kunnen bedrijven hun personeelsbestand snel aanpassen aan de conjuncturele situatie en op die manier op hun personeelskosten besparen.

De Commissie Borstlap stelt in haar advies over het arbeidsmarktbeleid (2020) vast dat het Nederlandse bedrijfsleven het aangaan van duurzame arbeidsrelaties ontmoedigt en externe flexibiliteit stimuleert. Het gevolg is dat hetzelfde werk onder ongelijke voorwaarden wordt verricht. Waar het contract voor onbepaalde tijd lange tijd het ‘standaardcontract’ was, heeft nu iets meer dan 60% van alle werkenden een vast contract, terwijl 40% een flexibel contract heeft. Het aantal flexbanen in Nederland stijgt sneller dan in de EU.

Laagopgeleiden zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt, niet alleen omdat zij laagopgeleid zijn, maar ook omdat zij sterk vertegenwoordigd zijn onder degenen met een flexibel contract en de kans lopen verdrongen te worden door werknemers met een hogere opleiding. Naar leeftijd is het aandeel van flexwerk onder de jongste categorie enorm. We moeten ons hierbij overigens wel realiseren dat in de jongste leeftijdsgroep veel scholieren zitten die hun opleiding combineren met kleine deeltijdbanen. Omdat zich onder de bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond relatief veel jongeren bevinden en omdat de opleidingsachtergrond wat lager ligt dan gemiddeld is het niet verrassend te zien dat onder flexwerkers naar verhouding meer werknemers met een migratieachtergrond zijn. Flexwerkers verdienen gemiddeld minder dan werknemers met een vaste baan. “Voor de totale groep flexwerkers is het gecorrigeerde verschil bij het basisloon 7%; inclusief overwerk en incidentele beloningen is het gecorrigeerd loonverschil 9%” (Smits en De Vries, 2019, 7).

Naast flexibilisering en verdringing speelt, discriminatie een rol in het zoeken naar een baan. Al in 1986 maakten Den Uyl et. al., gewag van discriminatie. Het is duidelijk dat het geen recent verschijnsel is. Etniciteit speelt een moeilijk te duiden rol. In hun onderzoek tonen zij op basis van vragenlijsten en gesprekken aan “dat alle onderzochte uitzendbureaus [..] geen enkel bezwaar [blijken] te maken tegen discriminerende eisen van hun klanten, de werkgevers” (Den Uyl et.al., 1986, 25).

Veelal werd gedacht dat negatieve opvattingen gemeenzaam voor alle groepen met een migratieachtergrond golden. Maar uit recent onderzoek van Thijssen et. al., blijkt dat werkgevers wel degelijk voorkeuren hebben. Zij zijn het meest positief zijn over de werkmentaliteit van Turkse Nederlanders, terwijl Surinaamse Nederlanders als goed geïntegreerd worden ge­zien. Minder positief zijn werkgevers over de kwaliteiten van Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders. (Thijssen et. a., 2020, 151; Andriessen, 2016, 251 e.v.).

Werkgevers gebruiken stereotypen die uitmonden in symbo­lische en sociale grenzen. Zowel sociale als symbolische grenzen zijn veranderlijk; ze kunnen vervagen of verhar­den, ontstaan of verdwijnen. De grenzen op de arbeidsmarkt zijn tot op zekere hoogte vaag; we zien dat kandidaten uit etnische minderheidsgroepen minder kansen hebben, maar ze zijn niet kansloos (Van der Ent, 2018, 49). Naast vooroordelen, blijken ook culturele verschillen een rol te spelen bij de vraag of iemand geschikt is voor de functie.

Discriminatie kan zich op vele manieren uiten, zoals een onvriendelijke bejegening of achterstelling of ongelijke behandeling, en verschillende motieven hebben (leeftijd, sekse, geloof, culturele of etnische achtergrond). Hoewel vaak mensen met een migratieachtergrond betrokken zijn, treffen de vooroordelen en stereotypen hen op heel verschillende manieren. Er zijn verschillen tussen de groepen en hoger opgeleiden van elke etnische groepering hebben veel beter kansen dan lager opgeleiden. Deze diversiteit wijst niet in de richting van institutioneel racisme, maar er is wel sprake van aanhoudende discriminatie, die versterkt wordt door de structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; de segmentatie kortom.

Relatieve inkomensverschillen

In juni 2019 publiceerde het CPB een Policy Brief over ”Inkomensongelijkheid naar Migratieachtergrond”. Deze publicatie genereerde veel media-aandacht. Zo werd vermeld dat, vergeleken met het deel van de Nederlandse bevolking zonder migratie-achtergrond de gezinnen met een migratieachtergrond in doorsnee aanzienlijk minder (gemiddeld ca 22%) verdienen

Het tweede punt dat aandacht trok was de mededeling dat deze ongelijkheid in inkomen zich over generaties zal voortzetten.

Het huishoudinkomen is een goede graadmeter om inkomensachterstanden te signaleren. De verschillen in huishoudinkomens worden vooral veroorzaakt door de verschillen tussen de persoonlijke inkomens van mannen. De verschillen in persoonlijk inkomen worden op hun beurt vooral bepaald door de verschillen in arbeidsinkomen. In wat volgt, concentreer ik me, in navolging van de Policy Brief, op de cijfers voor mannen in de leeftijdsgroep 30-40 jarigen ter wille van de vergelijkbaarheid. Voor de groepen met een migratieachtergrond zijn zij de belangrijkste verdieners.

tabel 3 Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen en arbeidsinkomen (percentage van het relevante inkomen van Nederlanders zonder migratieachtergrond)

30-40 jaar, 2017

Besteedbaar huishoudinkomen1 (relatieve verschillen) Arbeidsinkomen (mannen) Turks 74 67 Marokkaans 69 57 Surinaams 84 72 Antilliaans 79 70

Bron: Jongen, E; Bolhaar, J; van Elk, R; Koot, P en D van Vuuren (2019), “Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond”, fig. 1; resp. fig. 5, CPB Policy Brief

1) Het inkomen van alle leden van een huishouden na aftrek belastingen en premies, inclusief toeslagen. Gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling. Personen 30-40 jaar; integrale inkomensbestanden. Gemiddeld is de achterstand 20-22%.

Verschillen in arbeidsinkomen hangen sterk samen met verschillen in opleidings- niveau. Hoogopgeleiden verdienen meer, zijn minder vaak werkloos zijn en hebben een hogere participatiegraad. Als we de gemiddelde verschillen in participatiegraad (9%), uurloon (13%) en werkloosheid 4%) sommeren, dan zou dit leiden tot een verschil in arbeidsinkomen van 26% (dit is in de buurt van de schatting van de gemiddelde invloed van het opleidingsniveau die het CPB vermeldt). Van het gemiddelde verschil in arbeidsinkomen van 36% blijft dan 10% onverklaard. Als het verschil in gewerkte uren (6%) ook meegeteld wordt, blijft 4% onverklaard.

De armoede in gezinnen met een migratieachtergrond is aanzienlijk hoger dan in Nederlandse gezinnen zonder immigratieachtergrond. Uiteraard hangt dit samen met de verschillen in huishoudinkomen.

Ik kom hier in de conclusie op terug, omdat ik eerst nog het andere onderwerp wil bespreken, namelijk de veronderstelling dat de verschillen in arbeidsinkomen intergenerationeel worden doorgegeven. Zie voor de toelichting tabel 4.

tabel 4 Verschillen in persoonlijk en huishoudinkomen 30-40 jarigen naar etnische afkomst, 1e en 2e generatie, 2017

Persoonlijk inkomen (alleen mannen) Huishoudinkomen 1e 2e 1e 2e Turks 69 75 70 78 Marokkaans 62 69 64 76 Surinaams 70 73 81 86 Antilliaans 62 86 70 93

Bron: Koot, P; van Elk, R en Egbert Jongen (2019), fig. 3.2 en 3.5

“Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond in kaart”, CPB Achtergronddocument

Kijken we naar de verschillen in huisinkomen voor de 1e en 2e generatie, dan zien we die dalen van gemiddeld 29% naar gemiddeld 16%, dat wil zeggen een reductie van ruim 40%. Deze reductie wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de daling in de verschillen tussen opleidingsniveau (zie tabel 1). Dus anders dan het CPB beweert, stijgen de opleidingsniveaus van Nederlanders met en zonder migratieachtergrond niet evenredig, en nemen daardoor de inkomensverschillen af (vooral als de participatiegraad en het aantal gewerkte uren gaan toenemen).

Conclusie

Er zijn op alle drie besproken terreinen een aantal in het oog springende uitkomsten: sommige positief, andere negatief.

In het onderwijs zijn, ondanks de segregatie, in het algemeen geen langdurige achterstanden te vinden die een specifieke groep treffen. Steeds hogere percentages jongeren van minderheden bereiken hogere opleidingsniveaus.

De segmentering van de arbeidsmarkt, heeft een omvangrijke schil van flexwerkers tot stand gebracht. Als het economisch slechter gaat worden zij als eersten ontslagen. Het gevolg is dat zij te maken hebben met wederkerende werkloosheid waardoor zij geen kwalificaties opbouwen en weinig salarisopbouw kennen. Daardoor staan zij qua uurloon op een achterstand vergeleken met dat van werknemers met een vaste baan. Het verschil is 7 tot 9%. De welhaast structurele discriminatie op de arbeidsmarkt roept vragen op over het wervingsbeleid van bedrijven. De discriminatie treft vooral specifieke groepen onder Nederlanders met een migratieachtergrond. Werkgevers zijn risicomijdend, daardoor bevattelijk voor stereotypen en dit resulteert in discriminatie.

Van het verschil in werkloosheidpercentages van bijna 10% tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond kan de helft niet verklaard worden uit de belangrijkste verklarende factoren van het SCP (werkervaring en werkloosheidverleden). Maar deze factoren worden in belangrijke mate door de arbeidsmarkt zelf gereproduceerd.

Uit het inkomensonderzoek blijft dat het huishoudinkomen van huishoudens met een migratieachtergrond gemiddeld 20-22%% lager is dan die van de andere huishoudens (in de VS is de ‘race income gap’ 58%!). Een belangrijke oorzaak is het lagere arbeidsinkomen (gemiddeld 36% lager). Als de verschillen in het arbeids-inkomen (voor de 30-40 jarigen mannen) geanalyseerd worden dan blijkt het overgrote deel van het verschil samen te hangen met verschillen in opleidingsniveau, participatie op de arbeidsmarkt en dergelijke.

Het beeld is dus niet onverdeeld gunstig, maar naast donkere schaduwzijden zijn ook lichtpunten te zien. In het onderwijs zien we de verschillen tussen Nederlanders met een migratieachtergrond en de Nederlanders zonder die achtergrond kleiner worden. Op de arbeidsmarkt zijn voor leden van etnische minderheden ondanks de aanwezigheid van discriminatie, ook hogere posities in overeenstemming met hun opleiding, en in dezelfde relatieve omvang, bereikbaar (zie de laatste twee kolommen van tabel 5).

tabel 5 Beroepsniveau en hoogste opleiding, naar herkomst (2015)

Beroepsniveau naar herkomst, 2015 Opleiding Hbo/Wo 1 2 3 4 T 20 55 12 13 14 M 23 49 13 15 16 S 11 49 16 24 26 A 12 45 15 29 24 Au 8 44 17 31 34

Bron: Beroepsniveau, in 4 klassen, naar herkomst, 2015 (Huijnk, 2016b, tabel 4.3)

Gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64 jarigen, niet-schoolgaanden

naar herkomst, 2015 (Herweijer, 2016b, figuur 3.1)

Een belangrijke indicatie hoe achterstanden zich zullen ontwikkelen is de aanwezigheid van sociale mobiliteit. Deze blijkt in Nederland nog steeds aanwezig te zijn. Jansen et.al., concluderen: “Onze resultaten laten zien dat het in Nederland nog altijd mogelijk is om een kwartje te worden als je voor een dubbeltje geboren bent” (Jansen et. al., 2018, 395). Voor de jongeren met een migratieachtergrond lijkt een inhaalslag nog steeds mogelijk (zie tabel 1). En dus is de gedachte niet ongegrond dat onder jongeren met een migratieachtergrond nog ‘verborgen talenten’ schuilgaan en dat opwaartse mobiliteit voor hen nog steeds tot de mogelijkheden behoort, ook al neemt de relatieve inkomensmobiliteit af.

Ondanks de donkere schaduwzijden is er mijns inziens, op grond van de door mij gepresenteerde resultaten (uitkomsten), onvoldoende reden te denken dat in de Nederlandse verhoudingen institutioneel racisme kenmerkend is voor de hier beschreven praktijken. Ik weet dat deze empirische verkenning deze conclusie niet volledig legitimeert. Daartoe is het onderzoek te beperkt en kunnen er vragen blijven over een correcte interpretatie van de uitkomsten. Maar evenmin is ze ongegrond en ligt de bewijslast bij degenen die het tegendeel beweren.

Literatuur

Dr. J.P.R. de Jonge is econoom en gepensioneerd UD aan de Universiteit van Amsterdam. Dit artikel is een uittreksel uit een manuscript van 32 pagina's, dat geschreven is voordat de Corona pandemie uitbrak.