Ierland krijgt regering van verliezers

ELDERS - Voormalige politieke vijanden sluiten vrede in crisistijd.

Mary Lou McDonald, de partijleider van de linkse republikeinse Sinn Féin (SF), net hersteld van een coronavirusinfectie, heeft het nakijken. Ze won de verkiezingen glansrijk met 14 zetels winst. Met 37 zetels kwam SF op dezelfde hoogte als Fianna Fáil van Micheál Martin, die 7 zetels verloor. En ze kreeg twee zetels meer dan de regeringspartij Fine Gael van premier Leo Varadkar. Als er op sommige plaatsen meer Sinn Féin-kandidaten waren geweest zou haar de grootste partij zijn geworden. Ierland wilde in meerderheid naar links bij de verkiezingen begin februari. Achtergrond: de groeiende ontevredenheid bij de Ieren over de woningnood en tekorten in de publieke voorzieningen zoals ziekenhuizen.

Nu dreigen beide verliezende centrum-rechtse partijen het op een akkoordje te gooien. Ze hebben nog wel de steun van een paar anderen nodig, maar een in de honderdjarige geschiedenis van het onafhankelijke Ierland nog nooit vertoonde combinatie zou het land binnenkort kunnen gaan regeren. Fine Gael (FG) en Fianna Fáil (FF) hebben samenwerking tot nu toe altijd uitgesloten. Het is niet geheel duidelijk waarom, het schijnt iets te maken te hebben met het verleden. Beide partijen hebben ook verklaard mordicus tegen een coalitie met de republikeinse Sinn Féin te zijn. McDonald is er dan ook niet in geslaagd een regering te vormen. Niet met FG of FF. En ook niet zonder hen. Voor een linkse coalitie met onder andere Labour en de Groenen had ze te veel onafhankelijke parlementsleden nodig.

Groenen

De Groenen, die ook gewonnen hebben, zijn nu aan zet om te laten weten onder welke condities ze zouden willen deelnemen aan de beoogde centrum-rechtse verliezerscoalitie van Varadkar en Marin. Na het vorige avontuur in een regeringscoalitie verdwenen de Groenen van het toneel. Ze zullen hun huid dus duur willen verkopen. De partij heeft gisteren aan FF en FG een brief gestuurd met 17 vragen. De brief is vooral bedoeld om aan te geven wat de prioriteiten zijn voor de Groenen. Eamon Ryan, de partijleider zei dat een reductie van minimaal 7% in het verbruik van koolstof per jaar wel een rode lijn is voor de Groenen.

Ook de andere kleinere partijen zullen worden uitgenodigd hun standpunten een eventuele regeringsdeelname kenbaar te maken.

Coronacrisis



De overeenstemming tussen Fianna Fáil en Fine Gael benadrukt de gelijkwaardigheid van beide partijen. Leo Varadkar en Micheál Martin zullen elkaar afwisselen als taoiseach, zoals de premier in Ierland heet. De populariteit van Varadkar, die begin dit jaar flink was gedaald, zit inmiddels weer in de lift vanwege zijn optreden in de coronacrisis. De voormalige huisarts Varadkar volgt de oproep van zijn regering aan oud-medici: hij gaat eens in de week ook weer dienst doen als arts.

The Guardian schrijft:

De verkiezingen waren een opstand tegen het politieke establishment, maar parlementaire rekenkunde en de pandemie van het coronavirus maakten de weg vrij voor een groot bondgenootschap tussen twee rivalen die Ierland al bijna een eeuw domineren.

De coronacrisis lijkt meer op te leveren voor de zittende macht dan voor de oppositie. En niet alleen in Ierland.

Wie gaat betalen?

Het beroep op eenheid en gemeenschappelijk optreden in de bestrijding van de pandemie kon ook in Ierland wel eens moeilijker worden als de impact van economische maatregelen duidelijk wordt. Een uitgelekte notitie van de demissionaire regering spreekt over ‘werkloosheid, inkomensverlies, verhoogde schulden, sluiting van bedrijven, verminderde opleidingsmogelijkheden, beperkingen van de mobiliteit en sociale interacties, en uiteindelijk het verlies van dierbaren’. De huren blijven bevroren, maar de notitie voorspelt ook dat sociale bijstandsuitkeringen mogelijk moeten worden afgebouwd. Premier Varadkar verwacht van de EU dan ook ‘de volledige financiële vuurkracht van het blok om de economieën die uit de Covid-19-crisis zijn opgekomen, te helpen weer op het goede spoor te komen.’ Aldus zijn vooruitblik op het overleg van regeringsleiders gisteren.

Het land zit tot 5 mei op slot. Maar niet voor iedereen. Varadkar zette deze week na de nodige kritiek zelf vraagtekens bij de overtocht van seizoensarbeiders uit Oost-Europa voor de fruittelers. Vorige week arriveerden de eerste paar honderd uit Sofia voor de aardbeienpluk. Ze gaan eerst veertien dagen in quarantaine. Fruitteler Keeling zegt niet zonder seizoensarbeiders uit het buitenland te kunnen. Sinds de jaren negentig zijn er volgens deze ondernemer op de Ierse arbeidsmarkt niet meer voldoende werknemers te vinden die dit werk willen doen. De regering is een wervingscampagne onder Ieren begonnen.

Pandemie duurt voorlopig nog voort

Volgens officiële cijfers waren er in Ierland afgelopen woensdag 16.671 mensen besmet. Het aantal doden dat zeker kan worden toegewezen aan het coronavirus stond op 769. Ook in Ierland wordt nagedacht over versoepeling van de maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Immunoloog Paul Moynagh dringt aan op uitbreiding van het aantal testen voordat beperkingen worden opgeheven. Nu is naar zijn inschatting slechts één op de tien gevallen bekend.

De Ieren kijken intussen toch wel uit naar een versoepeling van de regels. Gelukkig gaat een grote fastfoodketen vandaag open met een beperkte service in een aantal vestigingen. Er zijn alleen nog wat zorgen of de auto wel wil starten als die zo lang stil heeft gestaan.