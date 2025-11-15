Hoe kun je zien of iemand transgender is ?

SATIRE - Met de pubertijdsremmers voor trans mensen wordt het voor cisgender mensen nu wel erg moeilijk om te zien wie transgender is.

De Amerikaanse comédienne Ashley Ryan vindt het ook lastig dat mensen pas ontdekken dat zij een trans vrouw is als zij gaat praten, dus heeft ze een symbool bedacht.

Als je transgender bent en je zoekt een safe space, kijk dan naar gebouwen met dit symbool ➕️

Meestal hebben die gebouwen ook regenboogkleurige ramen, en binnen dat gebouw loopt ook vaak een crossdresser in een zwarte jurk.

Een gratis wijntje met een snack maakt deze safe space ook helemaal gezellig.

Welkom.

Ashley Ryan is een Amerikaanse comédienne en heeft een podcast The Funny Police.

Zij begon haar carrière bij wijlen Joan Rivers op de set van The Fashion Police, en heeft ook een gastoptreden bij Comedy Central gehad.