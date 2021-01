Hoe FvD met visuele trucs sterfte door Corona wegpoetst

DATA - Bijna een jaar geleden riep de FvD de regering op snel maatregelen te nemen tegen het toen nog relatief onbekende Coronavirus. Waarschijnlijk vooral om een tegengeluid te geven, maar op dat moment wel heel relevant. De regering reageerde laat. Maar inmiddels leven we al bijna een jaar met diverse maatregelen. En FvD proeft dat veel mensen hier ontevreden over zijn en kiest dus maar weer de populistische tegenpositie, ‘stop met de lockdown’ en zo. En dat proberen ze dan vervolgens “feitelijk” te onderbouwen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat er eigenlijk helemaal geen extra sterfte is.

Nou lopen daar veel discussies over en is precieze oversterfte lastig te bepalen. Maar de manier waarop de FvD het uitlegt, is op zijn zachts gezegd nogal manipulatief.

Ik neem u graag mee door de visuele trucjes die ze uithalen en geef dan graag een correctie. Om vervolgens hun eigen truc schandalig te misbruiken.

Deze grafiek gebruikt FvD om de “enorme” bevolkingsgroei te laten zien:



Dit doen ze om te kunnen onderbouwen dat bij enorme bevolkingsgroei ook enorme sterftegroei vanzelfsprekend zou zijn.

Alleen gebruiken ze hier het trucje met de y-as die niet bij 0 begint. Dus in werkelijkheid ziet het er zo uit:



Vervolgens laten ze de sterfte zien als percentage van de bevolking. Op zich een normale keuze, alleen kijk opnieuw hoe ze de grafiek hebben opgezet:



Om de variatie niet al te zichtbaar te maken, kiezen ze voor een y-as die nogal wat ruimte overlaat, terwijl de data geen enkele aanleiding daartoe geeft.

Laten we dit opnieuw corrigeren:



Dan is ook zichtbaarder dat er wel degelijk een trendbreuk is. En dat die trendbreuk groter is dan de dip het jaar ervoor.

Vervolgens gaan ze specifiek in op de groep 65+ (immers, dat is dor hout, dus minder erg als daar iemand sterft. Die leven toch maar in reservetijd….):



Dit keer wel een correcte y-as overigens. Maar nu is de gekozen periode relevant. Want op deze manier is niet zichtbaar dat er al heel lang sprake is van een structurele daling onder die groep. We nemen dus even een wat langere periode om dit wel zichtbaar te maken en misbruiken dan hun eigen truc:



U ziet, dat geeft toch een andere indruk.

Het is spijtig om te zien dat de FvD voor zo’n zwaar en ernstig onderwerp zo makkelijk grijpt naar platte manipulatie met grafieken.

Maar graag slaan we daarom in deze nog even door en presenteren we u geheel in FvD-stijl de echte harde realiteit:

En hopen we dit niet meer te hoeven doen.

Alle gebruikte cijfers komen van het CBS.