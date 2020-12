Het woord Gods in poëtische straattaal

Afgelopen herfst verscheen bij Uitgeverij Bornmeer | Noordboek de dichtbundel De Openbaringen van Jacobus. De Bijbel in 9 x 9 sonnetten. Auteur: Jacobus. Jacobus vond de tale Kanaäns niet langer leesbaar.

Zijn roeping werd het Oude en Nieuwe Testament te vertalen in begrijpelijke taal, zodat iedereen kennis kon nemen van de Bijbelse boodschap. In 81 sonnetten dicht Jacobus met veel vaart en groot plezier over de wereldgeschiedenis, van de schepping tot aan het einde der tijden. Jacobus is een taalvirtuoos met een toegankelijke en geheel eigen kijk op de bijbel. Jacobus is evangelist en leeft van de wind. Hij gunt ieder een behouden hemelvaart. En op de bundel rust ook de zegen van NRC recensent Kester Freriks, die vond deze vertaling beter dan het origineel.

Speciaal voor deze KerstlockdownSpecial gaf Jacobus toestemming tot plaatsing van twee sonnetten uit de bundel die handelen over de geboorte van Jezus.

Mattheus 2

Het is ons algemeen bekend

Tweeduizend jaar is het geleden

God kwam van boven naar beneden

Zo leert het nieuwe testament

Er was een felle ster en zie

Er kwamen wijzen uit het oosten

Die zich een lange reis getroostten

Er waren enige, geen drie

Ze reisden zonder oponthoud

Naar Bethlehem, omdat daar Jezus

Geboren was, thuis, of all places

Ze brachten wierook, mirre en goud

Ze waren wijs, maar koning? Nee

Dat was de pa van Salomé

***

Lucas 2

Maar wacht, de Heiland kwam niet thuis

Maar in een kribbe op aarde

Waar herdertjes zich rond hem schaarden

Niet in een herberg: buitenshuis!

Hij was op reis uit Nazareth

Omdat het lot hem was beschoren

In Bethlehem te zijn geboren

Waar gauw die krib werd klaargezet

Het hele Rijk was aan de sjouw

De keizer wilde de Romeinen

In stads- en dorpshuis doen verschijnen

Ook Jozef en aanstaande vrouw

De Heiland kreeg als luierbroek

Een smoezelige, ouwe doek