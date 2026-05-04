Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Met rode verf, het woord “genocide” erop gesmeerd, en de politieke reflex volgde onmiddellijk en was voorspelbaar: schande, respectloos, onacceptabel. Ondertussen staan schoonmakers al sinds de vroege ochtend te schrobben, om het ding op tijd weer toonbaar te krijgen voor vanavond.
En dat laatste zegt eigenlijk alles.
Want hoe groot de morele verontwaardiging ook wordt opgetuigd, niemand twijfelt serieus aan de afloop: vanavond ligt het monument er weer keurig bij. De kransen worden gelegd, de koning kijkt er plechtig bij, twee minuten stilte, nationale eenheid. De kras op het collectieve geweten net zo efficiënt weggepoetst als de verf op het steen.
Dat maakt de hele ophef ongemakkelijk dubbel. Bekladding wordt veroordeeld als aantasting van herdenking, terwijl diezelfde herdenking zorgvuldig is afgebakend tot een veilig, historisch kader. Het verleden krijgt alle ruimte, het heden wordt liefst buiten beeld gehouden. Zodra iemand die twee aan elkaar probeert te knopen, ontstaat er paniek, omdat het het ritueel verstoort.
De hypocrisie zit daar: herdenken mag er zijn, zolang het niets kost. Zolang het geen vragen oproept over wat er nú gebeurt, of over de rol die Nederland daarin speelt. Dan wordt herdenken een vorm van morele zelfbevestiging, geen moment van nodige reflectie.
En dus wordt de verf weggehaald, precies op tijd. Zoals altijd. Het monument schoon, het geweten ook weer even. En natuurlijk hopen we dat dit “nooit meer” gebeurt. Die bekladding dan hè, over die genocide zullen we het maar niet hebben. Tot volgend jaar.
Nee, het is geen afgebakend historisch kader. Het ziet immers ook op Nederlanders die zijn omgekomen bij vredesmissies en zelfs op landgenoten die `eufemistisch geframed` omkwamen bij de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De afkadering is aan de hand van nationaliteit en niet historisch. Geallieerde militairen worden hier niet herdacht, terwijl het monument ook geen specifieke verwijzingen kent naar jodenvervolging. De link naar de huidige oorlogen zie ik dan ook niet. Nederland doet daaraan immers niet mee.
Nederland heeft feitelijk onderdelen voor F-16’s aan Israel geleverd.
(feitelijk, want de onderdelen werden via de VS geleverd)
En verbaal steunt Nederland Israel, dus in die zin doet Nederland wel mee aan een oorlog.
(als woorden er niet toe deden, hadden we ook geen toespraken op 4 mei)
Er zijn geen herdenkbare Nederlanders in de door de staat geëntameerde rol bij de oorlogen betrokken of slachtoffer geworden op Nederlands grondgebied. Verbaal steunen zie ik ook niet. Met name de VVD en de Rechtsen weigeren een bondgenoot / bevriende natie te veroordelen. Daar is hier al veel over gepost.
Tot vorig jaar werden gealliëerden of niet-Nederlandse slachtoffers buiten Nederland niet herdacht.
Ik zie dat dit jaar de herdenking uitgebreid is:
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord;
Dus gealliëerden worden nu ook herdacht. En de slachtoffers van de “politionele acties” (en die worden nu gewoon een koloniale oorlog genoemd).
Dus ook Russische militairen die in Oekraïne zijn gesneuveld ? Het is nog steeds een NATIONALE herdenking.
@Emile Hoe je ook kadert of juist niet, het uitsluiten van recente doden in actuele, oorlogen, ondergraaft de geloofwaardigheid van iedere herdenking. Het komma-neuken onderstreept dat.