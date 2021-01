Help Hugo de Jonge vooruit te kijken

Sinds we weten dat het vaccineren zo laat begint, gaat het over de vraag waarom. Terecht. Het antwoord is relevante journalistiek. Ook als voorwerk voor het parlementair onderzoek over de aanpak van de pandemie, dat vast gaat komen. En Hugo de Jonge had gelijk dat een zorgvuldige voorbereiding van belang is, maar liet tot gisteren na te erkennen dat die zorgvuldige voorbereiding door misrekeningen pas zo laat is afgerond.

Begrijpelijk dus dat journalisten als ramptoeristen dergelijke fouten proberen te reconstrueren. Maar journalistiek kan ook iets anders zijn. Er zijn vast journalisten die verder vooruit kunnen kijken dan Hugo de Jonge. Dat kan helpen verdere misrekeningen te voorkomen.

De strategie die aan De Jonge wordt toegeschreven is dat hij bestuurt via de media. Hij kondigt aan dat er in de week van 4 januari gevaccineerd kan gaan worden. De zorgorganisaties horen dat via de media. Dat irriteert, maar vervolgens proberen ze wel de verwachting die de minister wekt waar te maken. Kunnen we met een paar goede vragen die strategie omkeren en zo De Jonge de goede kant op bewegen?

Een miljoen vaccinaties per week

De bewering van De Jonge dat het in weze niet uitmaakt wanneer we precies beginnen klopt. Want het is niet de eerste prik die ons over de pandemie heen helpt. Het gaat om de snelheid van wat volgt. Hoe sneller we tot grote hoeveelheden vaccinaties per dag, of per week komen, hoe sneller het effect merkbaar zal zijn.

Over die snelheid hebben we nog niet veel meer gehoord dan wat gisteren naar buiten kwam. Grafieken die de suggestie van een vaststaand en uitgewerkt plan moeten wekken. Maar waarbij je al snel ziet dat het vooral suggestie is en weinig plan. Vergelijkbaar met het ambtelijk impressionisme dat we bij de ‘routekaart’ gezien hebben. Daarom kunnen we ons beter op een heel concrete vraag concentreren: vanaf welke week zijn we in staat om per week ten minste een miljoen mensen te vaccineren?

Laten we die vraag stellen aan het ministerie, aan de GGD’s, aan OMT leden. Laten we het voorleggen aan Gommers en Kuipers. Laten we het antwoord Wobben. Laten we uitzoeken wanneer in andere landen die snelheid bereikt wordt. En laten we dan hopen dat die vraag binnen het ministerie gaat rondzingen en de minister bereikt. Hopelijk zet dat hem aan om na die zorgvuldig voorbereide valse start, nu alles op alles te zetten om vaart te maken!

Het opvoeren van de vaccinproductie

En dan dient een volgende vraag zich aan. Het aantal beschikbare vaccins lijkt beperkt. Kunnen we ook iets anders doen dan dat accepteren? Want als we binnen een paar weken op een miljoen prikjes per week zitten, dan zou het fijn zijn als de bijna 12 miljoen bestelde vaccins van Pfizer/BioNtech voor bevrijdingsdag gezet kunnen zijn.

Pfizer bouwt een extra productielijn nabij Frankfurt, waarom niet twee? En dat Modernavaccin, waarom ligt de productie daarvan zo laag? Is dat niet sneller op te voeren? Of kunnen concurrenten, onder wat politieke druk, niet de reeds goedgekeurde vaccins gaan produceren? Nee? Misschien nog een beetje meer druk? Heeft het ministerie hier al met Brussel over gesproken? Is er een eurocommissaris die zich uit naam van de hele Unie gaat bemoeien met het opvoeren van de productie? Het benodigde financiële smeermiddel is ongetwijfeld goedkoper en beter voor ons welzijn dan nog meer lockdowns

Dus laten we niet alleen reconstrueren wat verkeerd ging, maar kritische vragen stellen over dat wat ons uit de crisis gaat helpen. En niet pas over een paar maanden, maar nu. En als Hugo de Jonge dan met goede antwoorden op die vragen komt, dan mag hij daar wat mij betreft in alle media over komen vertellen.

Het publieke leven

De slotvragen leggen we ondertussen voor aan de rest van het kabinet. Want met louter een hoge vaccinatiegraad zijn we de crisis nog niet uit. Daarvoor hebben we, voor de verkiezingen en formatie, concrete antwoorden nodig op de vraag hoe horeca en cultuur het komend jaar doorstaan. Want als het publieke leven er in 2021 alsnog aan onderdoor gaat, zal het overwinnen van het virus nog lang voelen als een verlies.